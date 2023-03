Horizon Forbidden West: Schnappt euch den PS5-Hit mit 30% Rabatt noch vor DLC-Release bei Amazon

Da kommt Aloy ins Schmunzeln: Horizon Forbidden West gibt es derzeit mit 30% reduziert bei Amazon.

Wer die Open-World des Vorgängers Horizon Zero Dawn schon atemberaubend fand, wird in dem zweiten Teil der Reihe, Horizon Forbidden West, definitiv auf seine Kosten kommen. Euch erwartet nicht nur eine größere Welt als im ersten Teil, sondern auch einige neue Gameplay Mechaniken.

Aktuell könnt ihr euch das Abenteuer rund um die Protagonistin Aloy bei Amazon krallen. Hier gibt es Horizon Forbidden West mit 30% im Angebot. Somit kostet es euch nur 56,95€ anstatt der ursprünglichen 79,99€.

Ihr solltet bei diesem Angebot jedoch schnell sein! Es sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Die Open-World von Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn kam damals an meinem Geburtstag für die Playstation 4 raus. Ich weiß noch, wie ich extra zum Müller in der Stadt getuckert bin, um das Spiel direkt am Release Tag spielen zu können. Die nächsten Tage war ich dann in der Open-World gefangen. Diese grafische Wucht hat mich damals komplett vom Hocker gehauen.

Letzteres ist im zweiten Teil sogar nochmal schöner geworden: Selbst auf der PS4 könnt ihr atemberaubende Landschaften und technische Wunder in Form von Tieren bestaunen. Es gibt nun auch Unterwassergebiete, die ihr mit Hilfe einer Tauchmaske erkunden könnt.

Aber auch das Gameplay und die Kämpfe haben nochmal einen Zahn zugelegt. Es gibt wesentlich mehr Monster als im Vorgänger. Diese haben erneut unterschiedliche Fähigkeiten sowie Schwachpunkte, auf diese ihr im Kampf achten müsst. In Horizon Forbidden West wird auch auf euer Taktikgefühl gesetzt. Zwar gab es in Horizon Zero Dawn auch schon Kämpfe, in denen ihr die Gegner nicht nur durch die richtigen Waffen und schnelle Reaktionen besiegen konntet, im zweiten Teil des Franchises wird einiges mehr an strategischen Talent von euch abverlangt.

Die PS4 Version von Horizon Forbidden West

Diejenigen unter euch, die sich zu den Schnäppchenjägern zählen, könnten sich auch den Open-World Giganten für die PS4 schnappen. Diese Version des Spiels gibt es derzeit ebenfalls bei Amazon im Angebot. Hier kostet euch Aloys Geschichte nur 44,90€ statt der ursprünglichen 69,99€. Ihr spart also knapp 40%.

Enthalten ist natürlich auch ein kostenloses Upgrade für die PS5. Dennoch hat die klassische PS5 Version des Spiels einige Vorteile zu bieten:

DualSense-Support

3D-Audio

Cinematic Lighting auch außerhalb von Zwischensequenzen

Höherer Detailgrad

Falls ihr mehr zu den Unterschieden zwischen den beiden Versionen erfahren wollt, dann schaut doch mal in der Übersicht von meinem Kollegen Tobias Veltin vorbei.

