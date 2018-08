Horizon Zero Dawn bekommt eine Umsetzung als Brettspiel. Das wurde auf der Brettspielmesse GenCon 2018 in den USA verkündet. Für die Umsetzung zeichnen Steamforged Games verantwortlich, die schon Dark Souls und Resident Evil 2 "aufs Brett" brachten.

Die Entwicklung von "Horizon Zero Dawn: The Board Game" läuft schon seit knapp zwei Jahren, Steamforged arbeitet dabei eng mit Sony und Guerilla Games zusammen. Storytechnisch spielt das Brettspiel nach den Ereignissen des Videospiels als Teil des Kanon, ist allerdings nicht story-fokussiert.

Kooperative Jagd, auflevelbare Charaktere

Im Brettspiel spielt ihr kooperativ und geht dabei mit Aloy und Co. auf die Jagd. Jedes Spiel besteht aus insgesamt fünf Jagdgängen, die nach und nach immer schwerer werden sollen und am Ende in einem Bosskampf münden. Ähnlich wie im Videospiel ist dabei Stealth ein wichtiges Element.

Die teilnehmenden Spieler können zudem Klassen auswählen und Fähigkeiten-Karten aussuchen, später lassen sich die Charaktere dann aufleveln. Ein Spiel dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Die Maschinen und Spielerfiguren werden durch 3D-Miniaturen symbolisiert, die optional bemalt werden können.

Die Finanzierung von Horizon Zero Dawn: The Board Game soll über Kickstarter erfolgen, eine entsprechende Kampagne startet im Verlauf des Jahres. Wenn es soweit ist, werden wir euch in einer separaten News darüber informieren.

Freut ihr euch auf die Brettspielumsetzung von Horizon Zero Dawn?

So gut ist das Videospiel

Horizon Zero Dawn im Test für PS4

Horizon: Zero Dawn - Screenshots ansehen