Horror-Geheimtipp im Angebot: Dieses PS5-Spiel aus 2024 sollten Lovecraft-Fans sich nicht entgehen lassen!

Die ideale Halloween-Unterhaltung: Dieses neue Horrorspiel für PS5 gibt's schon jetzt im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein erst im Juni erschienenes Horrorspiel für PS5 günstig abstauben, das sich gerade Fans von H.P. Lovecraft oder von Filmen wie "Das Ding aus einer anderen Welt" nicht entgehen lassen sollten. Laut Vergleichsplattformen gab es bisher noch nie einen besseren Preis. Wie üblich verrät Amazon nicht, wie lange der Deal läuft, weshalb ihr besser nicht allzu lange zögern solltet. Hier findet ihr das Angebot:

PS5-Horrorspiel: Skurrile Schrecken aus den Tiefen des Meeres!

Still Wakes the Deep: Auf der Bohrinsel gibt es auch Räume zur Entspannung und Unterhaltung, die ganz gemütlich sein könnten, wenn man gerade nicht von Monstern gejagt wird.

Die Rede ist von Still Wakes the Deep, das vom berühmten Indie-Studio The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs) stammt. Hier spielt ihr einen Elektriker auf einer Bohrinsel bei Schottland, der eigentlich gerade abreisen will, als die Crew bei den Bohrungen tief unter dem Meer auf etwas Seltsames stößt. Kurz darauf verwandeln sich Menschen in schrecklich entstellte Wesen mit Tentakeln.

Ihr bekommt hier also eine Horrorgeschichte im klassischen Lovecraft-Stil, mit geheimnisvollen und mutmaßlich uralten Schrecken, die sich dem menschlichen Verstand zu entziehen scheinen. In der First Person Perspektive erkundet ihr die künstliche Insel, helft anderen Überlebenden und versucht natürlich vor allem, eine Fluchtmöglichkeit zu finden. Nebenbei erfahrt ihr noch mehr über den Protagonisten, der seine ganz persönlichen Dämonen mit sich herumschleppt.

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Spielerisch ist Still Wakes the Deep zwar schlicht, aber doch deutlich vielseitiger und anspruchsvoller als frühere Spiele von The Chinese Room, die sich vor allem auf die Erkundung beschränkt haben. Ihr bekommt Quick Time Events wie in Until Dawn, müsst vor grässlichen Kreaturen fliehen oder um sie herum schleichen und kleine Rätsel lösen, in denen ihr meist Geräte wieder zum Laufen bringen müsst. Schließlicht seid ihr noch immer der zuständige Elektriker, Monster hin oder her.

Auch wenn das alles nicht unbedingt innovativ ist, hat uns Still Wakes the Deep unserem GamePro-Test sehr gut gefallen, was unter anderem an der packenden Atmosphäre und dem beeindruckend detaillierten Schauplatz liegt. Wir haben deshalb ansehnliche 82 Punkte vergeben. Vor allem dann, wenn ihr Spiele wie Alien: Isolation oder Outlast mochtet, solltet ihr euch diesen fesselnden PS5-Horrortrip nicht entgehen lassen.

