Horrorspiel für PS5 im Angebot: Dieser Geheimtipp aus 2024 bietet eine packende Grusel-Atmosphäre!

Wer nach einem Horrospiel mit stimmungsvollen Szenen sucht, wird bei diesem PS5-Titel definitiv fündig.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein Horrorspiel aus 2024 günstig für PS5 und auch für Xbox Series X abstauben, das eine tolle Grusel-Atmosphäre bietet und noch dazu einem echten Survival-Klassiker neues Leben einhaucht:

Obwohl der Release noch nicht mal vier Monate her ist, bekommt ihr Alone in the Dark jetzt bereits für schlappe 24,99€. Einen so guten Preis gab es laut Vergleichsplattformen nicht mehr seit dem Amazon Prime Day, als das Angebot allerdings nur für Prime-Mitglieder verfügbar und recht schnell ausverkauft war.

Ein Grusel-Highlight für alle, denen Atmosphäre wichtiger als Action ist

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Das neue Alone in the Dark basiert zwar auf dem ersten Teil, ist aber kein originalgetreues Remake, sondern sollte vielmehr ein Neustart der Reihe werden, die das Survival-Horror-Genre begründet und damit Resident Evil den Weg geebnet hat. Zumindest kommerziell ist das nicht gelungen, statt zum Hit hat es nur zum Geheimtipp gereicht. Trotzdem handelt es sich um den wohl besten Teil der Reihe seit dem Original von 1992.

Vor allem beim Design der Spielwelt lässt Alone in the Dark ordentlich die Muskeln spielen. Die in den US-Südstaaten der 1930er angesiedelten Schauplätze schaffen durch ihren Detailreichtum, die stilvolle Architektur und nicht zuletzt durch den gekonnten Einsatz von Licht und Schatten eine packende Grusel-Atmosphäre, wie man sie nur selten findet. Dazu tragen natürlich auch die aufwendig inszenierten Zwischensequenzen bei.

Die beiden Hauptfiguren von Alone in the Dark haben eine bewegte Vergangenheit, die sich aber erst nach und nach offenbart und auch nur dann, wenn man darauf achtet.

Was das Gameplay betrifft, kann Alone in the Dark durch clevere Umgebungsrätsel punkten. Wir leisten echte Detektivarbeit, indem wir in Dokumenten wie Briefen, Tagebüchern und Krankenakten nach wichtigen Informationen suchen. Dadurch erfahren wir zugleich mehr über die spannende Hintergrundgeschichte. Gerade die beiden Hauptfiguren sind vielschichtig und haben eine Vergangenheit, welche die eine oder andere Überraschung bereithält.

Weniger gelungen am neuen Alone in the Dark ist hingegen die Action. Ob nun im Nahkampf oder mit Schusswaffen, das Treffer-Feedback fühlt sich einfach nie richtig befriedigend an und die mangelnde Gegnervielfalt tut das Übrige, um dafür zu sorgen, dass das Action-Gameplay dem Spiel insgesamt eher schadet als nutzt.

Wer also nach einem guten Horror-Shooter sucht, ist bei den Remakes von Resident Evil 4 oder Dead Space sehr viel besser aufgehoben. Falls es euch hingegen um die Grusel-Stimmung geht, solltet ihr Alone in the Dark jetzt zum günstigen Preis auf jeden Fall mal eine Chance geben.

