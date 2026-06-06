Neuer Hot Wheels-Racer angekündigt - Frei erkundbar, jede Menge Customizing und ein Release in 3 Monaten

Mit Infinite Rush erscheint der dritte jüngere Ableger der Hot Wheels-Reihe.

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Dennis Müller
06.06.2026 | 01:57 Uhr

Das neue Hot Wheels heißt Infinite Rush und es geht auf die Insel. Das neue Hot Wheels heißt Infinite Rush und es geht auf die Insel.

Mit Hot Wheels: Infinite Rush wurde der dritte Ableger der Funracer-Reihe angekündigt, der bereits am 24. September 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheint.

Das erwartet euch in Infinite Rush

Der große Twist: Ihr dürft mit den Spielzeugautos durch "dynamische und frei erkundbare Umgebungen" flitzen. Heißt konkret, dass es in Infinite Rush auf vier unterschiedliche Inseln geht, die ihr laut Entwickler Milestone frei erkunden und so beispielsweise Sammelobjekte finden könnt.

Den ersten Trailer zum Spiel gibt's hier:

Video starten 1:35 Hot Wheels Infinite Rush angekündigt: Neuer Arcade Racer lädt euch im September zum Insel-Hopping ein

Davon ab führt Milestone folgende Features für Infinite Rush auf, die euch im September im Arcade-Racer erwarten:

  • 150 Fahrzeuge aus vier verschiedenen Klassen
  • Online- und Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler
  • Crossplay
  • ihr könnt eure Hot Wheels customizen und so beispielsweise Sticker und Lackierungen designen und anbringen
  • verbesserter Streckeneditor, in dem Module direkt am Boden befestigt werden können, um die großen Umgebungen besser zu nutzen
  • eure Strecken könnt ihr plattformübergreifend teilen
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Bereits Hot Wheels Unleashed hat uns im Test richtig viel Laune gemacht und wir sind schon gespannt, ob uns auch Infinite Rush die Kindheit zurück auf die Konsole und den PC bringt.

Alle weiteren Ankündigungen vom Summer Game Fest könnt ihr in unserer oben verlinkten Übersicht nachlesen.

Freut ihr euch schon auf das neue Hot Wheels und habt ihr auch noch einige der Spielzeugautos bei euch auf dem Dachboden oder im Regal?

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