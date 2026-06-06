Neuer Hot Wheels-Racer angekündigt - Frei erkundbar, jede Menge Customizing und ein Release in 3 Monaten

Mit Hot Wheels: Infinite Rush wurde der dritte Ableger der Funracer-Reihe angekündigt, der bereits am 24. September 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheint.
Das erwartet euch in Infinite Rush
Der große Twist: Ihr dürft mit den Spielzeugautos durch "dynamische und frei erkundbare Umgebungen" flitzen. Heißt konkret, dass es in Infinite Rush auf vier unterschiedliche Inseln geht, die ihr laut Entwickler Milestone frei erkunden und so beispielsweise Sammelobjekte finden könnt.
Den ersten Trailer zum Spiel gibt's hier:
Davon ab führt Milestone folgende Features für Infinite Rush auf, die euch im September im Arcade-Racer erwarten:
- 150 Fahrzeuge aus vier verschiedenen Klassen
- Online- und Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler
- Crossplay
- ihr könnt eure Hot Wheels customizen und so beispielsweise Sticker und Lackierungen designen und anbringen
- verbesserter Streckeneditor, in dem Module direkt am Boden befestigt werden können, um die großen Umgebungen besser zu nutzen
- eure Strecken könnt ihr plattformübergreifend teilen
Bereits Hot Wheels Unleashed hat uns im Test richtig viel Laune gemacht und wir sind schon gespannt, ob uns auch Infinite Rush die Kindheit zurück auf die Konsole und den PC bringt.
Alle weiteren Ankündigungen vom Summer Game Fest könnt ihr in unserer oben verlinkten Übersicht nachlesen.
Freut ihr euch schon auf das neue Hot Wheels und habt ihr auch noch einige der Spielzeugautos bei euch auf dem Dachboden oder im Regal?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.