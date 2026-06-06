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Hot Wheels Infinite Rush angekündigt: Neuer Arcade Racer lädt euch im September zum Insel-Hopping ein

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Hot Wheels Infinite Rush angekündigt: Neuer Arcade Racer lädt euch im September zum Insel-Hopping ein

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Samara Summer
06.06.2026 | 01:41 Uhr

Während des Summer Game Fests wurde Hot Wheels Infinite Rush enthüllt. Der Arcade-Arcer erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Im Trailer bekommen wir schon mal einen Eindruck von der rasanten Action. In dem Spiel rasen wir auf thematisch gestalteten Inseln umher. Insgesamt stehen dafür mehr als 150 Fahrzeuge aus vier verschiedenen Klassen zur Verfügung.

 
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