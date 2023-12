Ich habe House Flipper 2 gespielt und will jetzt meine eigene Renovierungsfirma

In House Flipper 2 lebt sich Samara kreativ aus.

Ich möchte gerade häufig gerne Sätze sagen, wie: "Um was vom ursprünglichen Gasthaus-Charme des Raums beizubehalten, sind Lampenschirme und Bodenmuster geblieben", oder: "Da ich das tragende Element nicht entfernen konnte, habe ich es als Designelement auffällig in Szene gesetzt." In House Flipper 2 fühle ich mich nämlich wie als hätte ich meine eigene Sendung auf Home and Garden TV.

Das Spielerlebnis ist für mich so entspannend, wie kaum ein anderes. Der zweite Teil der Reihe ist am 14. Dezember auf Steam gelandet und erscheint am 21. März 2024 auch für Xbox Series X/S und PS5.

Hier könnt ihr euch einen Trailer anschauen:

3:10 Eines der besten Entspannungs-Spiele der letzten Jahre hat jetzt einen schicken Nachfolger

Das erwartet euch in House Flipper 2

Habt ihr den ersten Teil gezockt, dann wisst ihr, was euch im Sequel erwartet: alte Bruchbuden kaufen, Müll und Schmodder der Voreigentümer beseitigen, Wände einreißen, neue ziehen, Fußböden verlegen, Wände streichen und alles liebevoll neu einrichten – bis hin zum kleinsten Detail wie Obstschalen, Sukkulenten und Zahnbürsten.

Im neuen Spiel wird an diesem grundlegenden Konzept nicht gerüttelt. Stattdessen gibt es eine schickere Optik, von der ihr aber keinen AAA-Glanz erwarten solltet, und ein paar Änderungen bei den einzelnen Renovierungsarbeiten.

Spiele ich im Story-Modus, dann muss ich erst mal Jobs erledigen, bei denen ich die Wünsche der Auftraggeber*innen möglichst genau erfüllen muss. Dabei lernen Neulinge auch gleich, mit Tools wie Putzgeräten, Farbrolle und Vorschlaghammer umzugehen.

Für mich sind dabei nur Details neu, aber zumindest sind die Jobs mit kleinen Geschichten unterfüttert. So erzählt uns beispielsweise die Oma am Telefon von ihrem Enkel, für den ich ein Gästezimmer einrichten soll und erklärt dabei, warum ein ganz bestimmtes Buch in Szene gesetzt werden muss.

Danach geht's dann aber so richtig los: Nach ein paar Jobs kann ich selbst Häuser kaufen und sie völlig frei nach meinen Vorlieben gestalten. Wobei wir natürlich immer noch auf dem Schirm haben muss, dass das Ganze wirtschaftlich bleibt: Also am Ende sollte ich eben nur so viel Geld in die Immobilien stecken, dass ich Gewinn mache, um neue, noch größere zu erwerben.

Besonders praktisch finde ich beim Renovieren das Flipper Tool, mit dem ich nicht nur alten Ramsch verkaufen, sondern auch den Stil eines Möbelstücks ändern oder auf andere übertragen kann; also beispielsweise Form, Farbe und Material von allen Teilen bis hin zu Griffen.

Neben dem Story-Modus gibt es übrigens den Sandbox-Modus, in dem ich nicht aufs Budget achten muss und die Möglichkeit habe, ganz neu zu bauen.