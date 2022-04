Wer sagt, dass nur Apple und Samsung starke Smartphones auf den Markt bringen, sollte sich mal schleunigst genauer erkundigen. Huawei produziert schon seit längerem solide Handys, die neben ihrer überzeugenden Leistung auch viel billiger sind als ein iPhone oder Samsung Galaxy. Nicht ohne Grund ist also bei Saturn heute ein Huawei-Smartphone im Tagesdeal.

Ihr erhaltet dort das Huawei Nova 8i für nur 169 Euro statt der ursprünglichen 199 Euro und spart damit 15 Prozent. Bisher gab es dieses Smartphone nirgendwo sonst so billig wie heute, es liegt also der Tiefstpreis vor. Aber natürlich ist das Angebot wieder zeitlich begrenzt, denn es läuft nur bis morgen, den 20. April, um 08:59 Uhr.

Arbeitstier mit starkem Akku und Quad-Kamera

Über Speicherplatzprobleme werdet ihr euch beim Nova 8i nicht so schnell beklagen. Mit 128 GB internem Speicher werdet ihr problemlos eine riesige Menge an Fotos, Videos und Apps unter ein Dach bekommen. Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 662-Prozessor kurbelt zusammen mit den 6 GB RAM alles an und ermöglicht flotte Abläufe ohne Wartezeit.

Schnell zur Sache geht es aber nicht nur beim Prozessor, sondern auch beim Akku. Wenn ihr mal einen Powernap nötig habt, ist das der ideale Zeitpunkt, um euer Handy aufzuladen. In nur 17 Minuten ist der Akkustand bereits bei 60 Prozent und die volle Energie habt ihr nach gerade einmal 38 Minuten. Dann ist das Gegenteil angesagt: Mit einer Kapazität von 4.300 mAh braucht der Akku erst nach langer Zeit seinen Schönheitsschlaf.

Habt ihr kleine Hände, müsst ihr das Nova 8i gut festhalten. Bei einer Bildschirmdiagonale von 6,67 Zoll (16,94 cm) kann es euch sonst schon mal leicht aus den Pranken glitschen. Das TFT LCD-Display liefert euch neben der FHD+-Auflösung kräftige und lebensnahe Farben, sodass ihr Bilder und Videos mit Genuss anschauen könnt. Übrigens: Das Handy verfügt über einen 3,5 mm Klinkenstecker, welchen man bei den aktuellen Premiumklassen oft vermisst.

Last but not least ist ein weiteres Highlight die Quad-Kamera, welche sich dem Namen entsprechend aus vier Kameras zusammensetzt: Haupt- (64 MP), Ultraweitwinkel- (8 MP), Makro- (2 MP) und Tiefenkamera (2 MP). All das zusammen ermöglicht hervorragende Aufnahmen in einer so tollen Qualität, dass ihr gar nicht mehr aufhören könnt, Bilder zu schießen.