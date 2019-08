Monster Hunter World: Iceborne - Alle Editionen und PreOrder-Boni

Monster Hunter World: Iceborne erscheint in einer knappen Woche, schon am 2. September startet die Beta beziehungsweise Demo. Wenn ihr angesichts der vielen verschiedenen Versionen und Preorder-Boni des Spiels den Überblick verloren habt, seid ihr hier genau richtig. Wir dröseln auf, welche Fassungen es gibt und was euch darin erwartet.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint in 3 bis 5 Editionen

Habt ihr das Hauptspiel? Wenn ihr Monster Hunter World schon besitzt, könnt ihr die Erweiterung Iceborne einzeln kaufen, allerdings nur digital. Wer das Hauptspiel noch nicht hat, kann direkt beides zusammen kaufen. Wichtig: Zum Spielen des DLCs benötigt ihr Monster Hunter World.

Das sind die verschiedenen Editionen:

Iceborne ohne alles , nur der DLC

, nur der DLC Iceborne-DLC als Digital Deluxe Edition

Monster Hunter World & Iceborne ( Master Edition )

) Master Edition Digital Deluxe

Die Master-Edition gibt es sowohl als digitale, als auch als physische Version. Außerdem erscheint sie auch als normale und Digital Deluxe-Edition.

Das steckt in den verschiedenen Monster Hunter World: Iceborne-Versionen

Monster Hunter World: Iceborne

Die Standard-Version von Monster Hunter World: Iceborne bietet nur den DLC und die Preorder-Boni, wenn ihr sie vorbestellt. Die Erweiterung schlägt mit knapp 40 Euro zu Buche und ihr benötigt das Basisspiel zum Zocken.

Iceborne-DLC

Preorder-Boni

Preis: 40 Euro

Iceborne Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition des Monster Hunter World: Iceborne-DLC kommt mit einigen Extras daher und kostet rund 50 Euro. Ihr braucht zum Spielen das Haupt-Spiel.

Iceborne-DLC

Deluxe Kit: Dekorrüstungsset "Silberritter", Gesichtsbemalung "Drachen", Frisur "Wallend", 3 Gesten, 2 Stickersets, Raumthema und 8 Einrichtungselemente

Dekorrüstungsset "Silberritter", Gesichtsbemalung "Drachen", Frisur "Wallend", 3 Gesten, 2 Stickersets, Raumthema und 8 Einrichtungselemente Preorder-Boni

Digital Deluxe-Vorbestellerbonus: Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket"

Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket" Preis: 50 Euro

Master Edition: Iceborne-DLC & Monster Hunter World

Monster Hunter World

Iceborne-DLC

Alle Preorder-Boni

Preis: 60 Euro

Master Edition Digital Deluxe

Monster Hunter World

Iceborne-DLC

Deluxe Kit: Dekorrüstungsset "Silberritter", Gesichtsbemalung "Drachen", Frisur "Wallend", 3 Gesten, 2 Stickersets, Raumthema und 8 Einrichtungselemente

Dekorrüstungsset "Silberritter", Gesichtsbemalung "Drachen", Frisur "Wallend", 3 Gesten, 2 Stickersets, Raumthema und 8 Einrichtungselemente Alle Preorder-Boni

Digital Deluxe-Vorbestellerbonus: Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket"

Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket" Preis: 80 Euro

Diese Preorder-Boni gibt es zu Monster Hunter World: Iceborne

Wie üblich gibt es selbstverständlich auch noch verschiedene Vorbesteller-Boni zum Monster Hunter World: Iceborne-DLC.

Standard-Vorbesteller-Bonus: Yukumo Dekorrüstungsset

Yukumo Dekorrüstungsset Digital Deluxe-Vorbesteller-Bonus: Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket"

Spezial-Avatare "Monstersymbole-Paket" PlayStation Store-Vorbestellerboni: Dynamic Velkhana-Theme und Spezial-Theme

Dazu gilt es Folgendes zu beachten: Die Rüstung ist rein kosmetisch und die Themes gibt es möglicherweise später auch noch zu kaufen. Das Spezial-Theme könnt ihr direkt herunterladen.

Die Digital Deluxe-Inhalte gibt es auch nochmal separat und sämtliche Inhalte können sich noch ändern. Alles andere könnte ebenfalls später separat zum Kauf angeboten werden.

