Phantom Liberty, Separate Ways und Co.: Diese 10 DLCs sind euer Geld wirklich wert

Das Konzept von Erweiterungen, also neuen Inhalten, die nach dem Release eines Spiels und in der Regel nur gegen Bezahlung erhältlich sind, entstand Ender der 90er Jahre. Richtig populär wurden DLCs (Downloadable Content) dann mit der ersten Xbox. Am Anfang waren solche Inhalts-Packs noch ziemlich umstritten, mittlerweile ist es fast schon eine Ausnahme, dass ein Titel ohne Post-Launch-Content auskommt.

Die Qualität schwankt dabei natürlich stark und während manche Erweiterung zurecht die Wut von Spieler*innen auf sich zieht, gibt es auch positive Beispiele. Wir stellen euch zehn DLCs vor, für die sich die Extrakosten tatsächlich lohnen.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Release: 26. September 2023

26. September 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Los geht's natürlich mit der Erweiterung der Stunde. Nicht wenige hatten Cyberpunk 2077 nach dem Katastrophen-Launch schon abgeschrieben. Die Entwickler*innen bewiesen aber einen langen Atem und verbesserten das Action-RPG sukzessive mit kleineren und größeren Patches.

Jetzt ist Update 2.0 zusammen mit dem ersten und einzigen DLC Phantom Liberty erschienen und krönt diese jahrelange Entwicklung. Die Spionage-Geschichte knüpft an die größten Stärken der Hauptstory an und mit Dogtown kommt ein spannender Distrikt komplett neu ins Spiel.

Unser Test zum DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Test: Noch besser als das fantastische Hauptspiel von Stephan Zielke

Mario Kart 8 Deluxe: Booster-Streckenpass

Mario Kart 8 Deluxe - Die finale Welle des Streckenpass im Trailer

Release: 18. März 2022

18. März 2022 Plattformen: Nintendo Switch

Wenn es ein Spiel gibt, das auf keiner Nintendo Switch fehlen darf, dann ist es wohl Mario Kart 8 Deluxe. Das Grundspiel ist schon 2014 auf der Wii U erschienen, 2017 folgte dann der Release für die Switch in der Deluxe-Version und damit war das umfangreiche Paket eigentlich schon geschnürt.

Na ja, zumindest bis Nintendo Anfang 2022 den Booster-Streckenpass ankündigte, der mal eben 48 neue Strecken und mehrere Fahrer*innen in insgesamt sechs Wellen hinzufügt. Die Strecken-Auswahl wird dadurch verdoppelt und Fans des Fun-Racers dürften bis zu einem etwaigen Nachfolger ordentlich beschäftigt sein.

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

Animal Crossing: New Horizons - Trailer enthüllt den ersten kostenpflichtigen DLC

Release: 5. November 2021

5. November 2021 Plattformen: Nintendo Switch

Auch der entspannte Life-Sim-Dauerbrenner Animal Crossing: New Horizons wurde um einen umfangreichen DLC erweitert. In Happy Home Paradiese kümmert ihr euch um eine Urlaubsinsel und richtet verschiedene Ferien-Domizile für eure Bewohner*innen ein.

Der Clou: Ihr könnt hier auf alle Deko-Objekte zugreifen und seid nicht wie im Hauptspiel an die passenden Angebote im Laden oder Crafting-Rezepte angewiesen. Auch Geld spielt keine Rolle. Wenn ihr übrigens sowohl Animal Crossing als auch Mario Kart 8 Deluxe spielt, könnt ihr beide DLCs mit einer Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft freischalten.

Bloodborne - The Old Hunters

Bloodborne - TGS-Trailer zum DLC »The Old Hunters«

Release: 14. November 2015

14. November 2015 Plattformen: PS4, PS5

Unter den vielen Souls-Titeln nimmt das PlayStation-exklusive Bloodborne mit seinem Lovecraft-Setting und dem schnellen Gameplay bis heute eine Sonderstellung ein. Bei keinem anderen FromSoftware-Spiel dürfte außerdem der Wunsch nach einem Remake oder wenigstens einem 60 fps-Patch so groß sein wie hier.

Die Erweiterung 'The Old Hunters' machte Ende 2015 gar nicht viel anders als das Hauptspiel und war gerade deswegen so gut. Der Schwierigkeitsgrad ist ein wenig höher, es gibt ganze 16 frische Waffen und natürlich neue Gebiete, Gegner und Bosse. Wer Bloodborne mag, sollte The Old Hunters nicht verpassen!

Horizon Forbidden West - Burning Shores

Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Release: 19. April 2023

19. April 2023 Plattformen: PS5

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Burning Shores, der bisher einzigen Erweiterung von Horizon Forbidden West. Der DLC krempelt das Hauptspiel nicht um, liefert dafür aber mehr von dem, was eh schon auf einem sehr hohen Niveau war.

Das neue Areal ist richtig schick, die Geschichte entwickelt Aloy als Persönlichkeit weiter und die neuen Mechaniken sind bei all denen, die Forbidden West etliche Stunden gespielt haben, gern gesehen.

Resident Evil Village - Winters

Resident Evil Village - Die Gold Edition bringt den Abschluss der Story

Release: 28. Oktober 2022

28. Oktober 2022 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Der Horror-Hit Resident Evil Village bekam mit der Winters-Erweiterung gleich eine ganze Sammlung an neuen Inhalten spendiert. Neben dem Third-Person-Modus sticht dabei vor allem die 'Shadows of Rose'-Story heraus.

Darin spielt ihr Rose, die Tochter von Ethan, dem Protagonisten des Basisspiels. Das Teenager-Mädchen bewegt sich zwar nur in schon bekannten Umgebungen, erlebt dabei aber eine spannende Geschichte, die vor allem Horror-Fans nicht verpassen sollten.

Resident Evil 4 Remake - Seperate Ways

Resident Evil 4 Seperate Ways - Die Gameplay-Neuerungen des DLCs im Überblick

Release: 21. September 2023

21. September 2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Und wo wir schon bei äußerst gelungenen Resi-Erweiterungen sind, darf das kürzlich erschienene Separate Ways natürlich nicht fehlen. In dem DLC erlebt ihr die Ereignisse aus dem Resident Evil 4 Remake aus der Sicht der mysteriösen Ada Wong.

Die Geschichte fällt dabei überraschend umfangreich aus. Das Gameplay knüpft an die spaßigen Schießereien aus dem Hauptspiel an, spendiert Ada aber ein paar willkommene Tricks wie den Greifhaken, der für eine Extra-Prise Action sorgt.

Assassin's Creed Odyssey Season Pass

Assassin's Creed Odyssey: Vermächtnis der ersten Klinge - Story-Ausblick zum ersten Bezahl-DLC

Release: 2018-2019

2018-2019 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Season Passes gehören zu den Entwicklungen im Gaming, die fast schon garantiert für Kritik und Diskussionen sorgen. Dass das Konzept aber auch aufgehen kann, beweist Assassin's Creed Odyssey. Hier wurden nach dem Release nämlich richtig gute Erweiterungen veröffentlicht.

'Das Vermächtnis der ersten Klinge' schlägt dabei die Brücke zu den anderen Assassin's Creed-Spielen und 'Das Schicksal von Atlantis' erzählt eine spannende Götter-Geschichte. Beide DLCs erweitern das sowieso schon extrem umfangreiche Spiel um jeweils knapp 15 Stunden und geben den Protagonist*innen Alexios und Kassandra mehr Tiefe.

Monster Hunter World: Iceborne

Monster Hunter World: Iceborne - Gamescom-Trailer zeigt mehr von Velkhana und neuen Drachenältesten

Release: 6. September 2019

6. September 2019 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Während manche DLCs nicht mehr als ein paar Nebenmissionen bieten und man sich fragt, warum diese nicht einfach ins Hauptspiel integriert wurden, gibt es auch gegensätzliche Beispiele. Die Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter World hätte Capcom nämlich eigentlich auch als Nachfolger verkaufen können.

Klar, die grundlegenden Mechaniken sind sehr ähnlich und ein paar Monster bleiben erhalten, trotzdem bietet Iceborne mit einer Vielzahl von neuen Kreaturen, Story-Missionen, Fähigkeiten, Rüstungen, Waffen und sogar einem eigenen Hub ähnlich viel Umfang wie das ursprüngliche Spiel.

Unser Test zur Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne im Test - Ein (fast) perfektes Gesamtpaket von Elena Schulz

The Witcher 3 - Blood and Wine

The Witcher 3: Blood and Wine - Trailer: Willkommen in Toussaint!

Release: 30. Mai 2016

30. Mai 2016 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Wir beenden die Liste so, wie sie auch angefangen hat: Mit einem erstklassigen DLC vom polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red. Die großen Hoffnungen, die in Phantom Liberty gesteckt wurden, kamen wohl auch von der Erfahrung mit The Witcher 3: Wild Hunt.

Das Rollenspiel-Epos um den Hexer Geralt bekam mit Blood and Wine und Hearts of Stone gleich zwei fantastische Erweiterungen spendiert. Blood and Wine hat mit etwas mehr Spielzeit, dem Abschluss der Geralt-Story und der an die Toskana erinnernden Spielwelt leicht die Nase vorne, aber beide DLCs lohnen sich für alle Fans des Hauptspiels.

Was haltet ihr von DLCs? Gebt ihr gern eine kleine Summe für gelungene Inhalte aus oder macht ihr einen weiten Bogen um Extra-Content? Welche Erweiterung hat euch bisher am besten gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare!