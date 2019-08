Monster Hunter World: Iceborne - Beta lässt euch Velkhana jagen

Capcom wird erneut eine Monster Hunter World-Beta abhalten. Am Wochenende könnt ihr die kommende Erweiterung Iceborne ausprobieren und dabei sogar Jagd auf den neuen Drachenältesten Velkhana machen.

Die Zeiten unterscheiden sich allerdings je nach Plattform. PS4-Spieler können zu erst loslegen. Die Xbox One-Beta folgt jedoch direkt im Anschluss. Ab dem 28. August könnt ihr euch im Store den entsprechenden Client herunterladen.

Die Zeiten der Iceborne-Beta:

Brauche ich PS Plus / Xbox Live Gold? Ja. Die bisherigen Testphasen von Monster Hunter World haben eine Mitgliedschaft in den jeweiligen Abos vorausgesetzt. Es sollte also auch dieses Mal so sein.

Do you have what it takes to slay the mythical Elder Dragon Velkhana? Take on this frosty challenge in the #Iceborne Beta for PS4 and Xbox One:



?? PlayStation 4: Aug 30 ~ Sep 1

?? Xbox One: Sep 2 ~ Sep 5 pic.twitter.com/KUrtZM3aTu