Die Umgebungen im Dragon Ball-Manga wurden nur so sehr zerstört, weil sie Toriyama so einfacher zeichnen konnte

Eines von Dragon Balls Markenzeichen sind die epischen und actionreichen Kämpfe, in denen sich Son Goku und seine Freunde gegen die Antagonisten der Serie behaupten. Dabei kommt es nicht sonderlich selten vor, dass die Gegend, in denen der Kampf ausgefochten wird, in Mitleidenschaft gezogen oder gar komplett zerstört wird, wie damals der Planet von Meister Kaio in der Cell-Saga.

Die Verwüstung der Umgebung durch die Kämpfe hat jedoch nicht nur einen narrativen Sinn für Dragon Ball, sondern war schlichtweg einfacher für Toriyama zu zeichnen und deshalb zog er es vor, so schnell wie möglich den Ort oder die Landschaft, die neu in der Geschichte vorgestellt wurde, zu zerstören.

Umso schneller kaputt, desto weniger Arbeit für Akira Toriyama und seine Assistenten

In einem umfangreichen Interview von 2018 mit dem japanischen Shonen Jump-Magazin, das auf der Seite Skullknight wieder hochgeladen wurde, verriet Akira Toriyama den wahren Grund für die Demolierung der Hintergrund-Gebiete in Dragon Ball.

Anfangs wollte der Dragon Ball-Mangaka komplizierte Hintergründe im Manga so zeichnen wie zuvor, um die Aktionen und Bewegungen der Figuren dynamischer darzustellen. Toriyama musste später jedoch feststellen, dass es mehr Ärger bereitete als das es sich lohnte:

Er überbelastete seine Assistenten. Während sie sich noch mit den Hintergründen befassten, war er in der Zeit schon fertig mit dem Zeichnen der Charaktere. Er musste eine große Menge an Anpassungen vornehmen, damit Son Goku und seine Freunde zu den komplizierten Hintergründen passten.

“Ich dachte immer, dass (detailreiche Hintergründe zeichnen) angenehmer ist, weil ich das einfach meinen Assistenten überlassen könnte, und es würde die Positionen der Kämpfer deutlicher machen und allem ein Gefühl der Geschwindigkeit geben… Aber anscheinend war es schwer für meinen Assistenten mit diesem Raster zu arbeiten, also habe ich das einfach schnell zerstören lassen. Wenn mein einziger Assistent mit dem Hintergrund hängen bleibt, wäre ich mit meiner Arbeit vorher fertig und ich müsste dann die Bleistiftstriche wegradieren - was überraschenderweise anstrengend war.” Von Akira Toriyama im Interview mit Shonen Jump

Für Toriyama galt also: Je schneller die Umgebung durch die intensiven Kämpfe in Dragon Ball zerstört wurden, desto weniger Arbeit war es für ihn und sein Team und sie konnten sich mehr auf die Dynamik der Helden und die Geschichte konzentrieren. Verwüstung und Zerstörung der Orte zu zeichnen, war einfach effizienter und praktischer.

Die komplett verwüsteten Landschaften im Dragon Ball-Manga sind inzwischen ein Markenzeichen von den Kämpfen von Son Goku und seinen Freunden und sind nicht mehr wegzudenken.

