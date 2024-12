Indiana Jones und der große Kreis-Download fällt größer als erwartet aus - macht schon mal Platz auf eurer Xbox!

Macht am besten schon mal Platz für Indiana Jones und der Große Kreis.

Lange dauert es nicht mehr, bis sich Indiana Jones-Fans mit dem berühmten Archäologen in ein eigenes Abenteuer stürzen können: Bereits am 9. Dezember erscheint Indiana Jones und der Große Kreis nämlich für Xbox Series X/S und den PC.

Wollt ihr möglichst früh am Release-Tag loslegen, solltet ihr aber vorab einmal euren freien Speicherplatz überprüfen. Es sieht nämlich ganz so aus, als würde das kurze Abenteuer zumindest in einer Hinsicht doch ziemlich groß werden – nämlich beim Download.

So groß soll der Download für Indiana Jones und der Große Kreis werden

Bereits vor dem Release sind nämlich erste Zahlen zur Downloadgröße des Spiels im Netz aufgetaucht. Neben Insider Klobrille, der die Größe mit rund 130 GB angegeben hat, hat X-User SOXBOXOficial sogar ein Foto mit der konkreten Zahl geteilt. Demnach können wir folgende Downloadgröße für das Spiel erwarten:

(mindestens) 131,69 GB auf Xbox Series X/S

Bei der gezeigten Version von SOXBOXOficial scheint es sich um eine Vorabversion zu handeln, die vermutlich über einen Reviewcode freigeschaltet wurde. Einen richtigen Preload gibt es auf Xbox nämlich aktuell noch nicht, hier kann lediglich ein kleiner Teil des Spiels bislang runtergeladen werden.

Ebenfalls möglich ist, dass der Download zum Release noch einmal größer ausfallen wird. In den 130 GB ist nämlich noch kein Day One-Patch enthalten. Sollte das Spiel ein entsprechendes Update zum Release bekommen, könnte der Download also noch einmal mehr Platz benötigen.

So viel Speicherplatz für ein Singleplayer-Adventure klingt erstmal nach viel. Immerhin ist Entwickler MachineGames nicht gerade für lange Spiele bekannt. Auch Indiana Jones und der große Kreis dürfte nach aktuellen Schätzungen mit mindestens 12 Stunden Spielzeit noch recht überschaubar ausfallen.

Allerdings haben die Entwickler*innen bereits angeteast, dass uns rund vier Stunden reine Cutscenes erwarten werden. Allein das dürfte also die Downloadgröße in die Höhe treiben.

Wie steht es um Preload und Early Access?

Aktuell gibt es für die Xbox-Fassung noch keinen richtigen Preload, hier lassen sich bislang nur rund 300 MB runterladen. Ob es einen richtigen Preload geben wird, müssen wir also noch abwarten.

Wer gar nicht mehr warten will, kann dagegen den Early Access von Indiana Jones und der Große Kreis nutzen, der in der Digital Premium Edition enthalten ist. Damit könnt ihr bereits am 6. Dezember loslegen. Allerdings kostet das natürlich auch extra. Wer über den Game Pass spielt, zahlt knapp 40 Euro obendrauf. Wer sich das Spiel komplett holen will, legt für die Digital Premium Edition 109,99 Euro auf den Tisch.

Habt ihr mit so einem großen Download für Indiana Jones und der Große Kreis gerechnet, oder müsst ihr selbst erstmal Platz freiräumen?