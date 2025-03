Eines der besten Xbox-Spiele 2024 soll in wenigen Wochen auf die PS5 kommen - angeblicher Release-Termin aufgetaucht

Kommt Indy im April auf die PS5? In der Gerüchteküche kursiert derzeit ein angebliches Release-Datum.

Indiana Jones und der Große Kreis erschien im Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und den PC und heimste viel Lob in Kritiken und von Spieler*innen ein. Dass der von Machine Games entwickelte und von Bethesda und Microsoft veröffentlichte Titel auch für die PlayStation 5 umgesetzt werden würde, war schon länger bekannt.

Bislang stand lediglich "Frühjahr 2025" als Zeitfenster für den Release fest, nun ist erstmals ein konkretes Datum in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Angeblicher PS5-Release für Indiana Jones und der Große Kreis: 17. April 2025

Angeblich erscheint der Titel in mindestens zwei Versionen, Standard und Premium. Die Premium-Edition des Spiels soll zwei Tage früheren Zugang ermöglichen, Käufer*innen dieser Version können demnach also bereits am 15. April loslegen.

3:02 Der Launch-Trailer von 'Indiana Jones und der Große Kreis' ist da!

Autoplay

Woher die Informationen kommen

Aufgetaucht sind die Informationen zur PS5-Version von Indiana Jones und der Große Kreis auf dealabs.com. Veröffentlicht wurde der entsprechende Artikel von Autor billbil-kun, der in der Vergangenheit regelmäßig und zuverlässig die anstehenden PS Plus-Titel prognostiziert hat.

billbil-kun beruft sich auf einen Twitter-User, der über eine unabsichtlich vorab veröffentlichte Produktseite eines Händlers gestolpert war. Ein weiteres Magazin (PlayStation Inside) beruft sich auf dieselben Quellen und nennt ebenfalls den 17. April als Datum.

Allerdings: Die ursprünglichen Tweets des angesprochenen Users sowie die Produktseite sind nicht mehr auffindbar bzw. wurden gelöscht. Dementsprechend solltet ihr diese Informationen also mit Vorsicht genießen.

Zum angebenen Frühjahrs-Zeitraum würde der Termin aber natürlich hervorragend passen. Eine offizielle Bestätigung bzw. Bekanntgabe steht allerdings noch aus. Wir haben bei Bethesda Deutschland nachgefragt und werden den Artikel updaten, sobald wir eine Antwort erhalten.

In Indiana Jones und der Große Kreis erlebt der berühmte Archäologe ein komplett neues und von den Filmen abgekoppeltes Abenteuer. Ihr spielt Indy aus der Ego-Perspektive an Schauplätzen rund um den Globus, löst Rätsel und schlagt euch mit Gegnern herum.

Auch wir waren beim Test sehr vom Action-Adventure angetan, Details lest ihr im oben verlinkten Artikel. Bei Metacritic steht die Xbox-Version bei 86 Punkten, damit ist Indiana Jones und der Große Kreis einer der besten Xbox-Titel des Jahres 2024.

Wartet ihr schon darauf, das Spiel auf der PS5 zocken zu können?