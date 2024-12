Indiana Jones: Alle Codes für Truhen, Tresore und Rätsel in 'Der große Kreis'

Ihr braucht Hilfe bei einem Zahlenschloss in Indiana Jones und der Große Kreis? Dann seid ihr hier genau richtig.

Während wir in Indiana Jones und der Große Kreis um die Welt reisen, stoßen wir immer wieder auf Rätsel, Kisten und Safes, für die wir einen Zahlen-Code brauchen – mal als Teil einer Quest, mal optional. Meist finden wir die Lösung in der Nähe auf einer Notiz, immer wieder müssen wir sie uns aber auch herleiten, was nicht immer so einfach oder offensichtlich ist.

Wir fassen daher hier die Codes für Truhen, Tresore und einige Rätsel zusammen. Dabei gehen wir nicht näher auf die Herleitung ein oder welche Belohnung euch erwartet. So nehmen wir euch nicht zu viel vorweg.

Achtung, kleine Spoiler zu den Welten und Kapiteln: Damit ihr bei all den Zahlenkombinationen fündig werdet, haben wir sie nach Level unterteilt. Allerdings verraten wir euch so auch teilweise, in welche Länder es Indy verschlägt. Hinweis: Diese Übersicht wird nach und nach erweitert.

Alle Codes in Rom und im Vatikan

"A Date to Remember"-Kiste: 6380 (kombiniert aus Kalender, Tabelle und geheimen Brief)

6380 (kombiniert aus Kalender, Tabelle und geheimen Brief) Kiste im Keller des Postamtes: 1136 (Notiz vom Wachmann aus der Cutscene: "November letzten Jahres")

1136 (Notiz vom Wachmann aus der Cutscene: "November letzten Jahres") "The Secret of Secrets"-Tresor: 4471 (hergeleitet mit zwei Statuen und Planeten-Notiz)

4471 (hergeleitet mit zwei Statuen und Planeten-Notiz) Truhe im Belvedere-Hof: 5238 (auf dem Ticket in der Schublade)

Alle Codes in Gizeh

Stelen-Kiste auf dem Laster im Fahrzeugdepot: 0805 (Codebrief von Meier an Oberst Gantz)

0805 (Codebrief von Meier an Oberst Gantz) Tresor im Gebäude mit Voss' Büro: 40926 (Notiz)

Alle Codes im Himalaya

Tür-Code: 3666 (JÖGM-Notiz, Dechiffriermaschine, Codetabelle)

Alle Codes in Sukhothai

Tresor mit Voss' Goldvorräten: 5484 (Code-Anweisungen von Koch Tresore GmbH)

Kisten ohne Codes öffnen: Neben den verschlossenen Truhen, Tresoren und Türen gibt es noch so einige Truhen in der Spielwelt, die ihr einfach so öffnen könnt. Außerdem gibt es noch kleine Kisten mit einem Vorhängeschloss. Um die zu öffnen, müsst ihr einfach mit einer improvisierten Waffe, die stark genug ist, etwa einen Hammer, auf die Kiste hauen, damit sie sich öffnet.