Indiana Jones ist riesig auf der PS5 - Downloadgröße ist bekannt und wir raten euch: Macht schon einmal Platz auf eurer SSD

Indy schwingt bald auch auf der PS5 die Peitsche: Am 17. April kommt der Xbox-Hit Indiana Jones und der Große Kreis (Indiana Jones and the Great Circle) auch auf die Sony-Konsole. Doch wer auch auf der PS5 aufs große Abenteuer gehen will, muss sich auf einen großen Download einstellen (via PlayStation Game Size).

Downloadgröße von Indiana Jones und der Große Kreis auf der PlayStation 5

So groß ist das Spiel auf der PS5: 125,29 GB Version: 01.002.000

125,29 GB

Der Download fällt damit allerdings immer noch kleiner aus als auf der Xbox: Hier müsst ihr für Indiana Jones mehr als 130 Gigabyte herunterladen.

1:39 Indiana Jones und der Große Kreis: Die PS5-Version hat endlich einen Release-Termin

Gibt es einen Preload für Indiana Jones und der Große Kreis auf PS5?

Ja: Vorbesteller*innen der 79,99 Euro teuren Standard-Edition können den Titel ab dem 15. April 2025 vorab herunterladen.

Wer die teurere Premium-Edition (109,99 Euro) vorbestellt hat, kann den Preload nochmals ein paar Tage früher starten, nämlich bereits am 13. April 2025. Wenn ihr die Premium-Edition vorbestellt, könnt ihr außerdem vom Early Access profitieren und bereits am 15. April anfangen zu zocken, also zwei Tage vor allen anderen.

Release: Indiana Jones und der Große Kreis erscheint schließlich am 17. April (also am kommenden Donnerstag) für die PS5.

Darum geht's: Das Spiel ist zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug angesiedelt, aber erzählt eine völlig neue Geschichte rund um den charismatischen Archäologen, die völlig losgelöst von den Filmen ist.

Ihr erlebt das Indy-Abenteuer aus der Ego-Perspektive heraus, erkundet Schauplätze rund um den Globus, löst unterschiedliche Rätsel und gebt natürlich auch etlichen Gegnern eines auf die Mütze.

Das von MachineGames entwickelte und von Bethesda vertriebene Abenteuer kam bereits im Dezember 2024 für den PC und die Xbox Series X/S auf den Markt und staubte im GamePro-Test eine Wertung von ordentlichen 83 Punkten ab.

Und wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr Indiana Jones auf der PS5 zocken?