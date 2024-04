Nintendo Switch-Event: Alle Spiele der Indie World im Überblick

Hier findet ihr alle Ankündigungen aus der Indie World im Überblick.

Heute standen bei Nintendo einmal mehr die eher kleinen Spiele für die Nintendo Switch im Fokus. In rund 20 Minuten wurde gezeigt, auf welche potentiellen Indie-Perlen ihr euch freuen könnt.

Hier im Artikel listen wir alle gezeigten Spiele der Indie World für euch auf und verraten zudem unsere Highlights des Events.

Die Highlights der Indie World

Steamworld Heist 2

2:00 Beliebte Reihe bekommt endlich ein Sequel und macht euch zu Roboter-Piraten

Release: 08. August 2024

08. August 2024 Plattformen: Switch, PS4/PS5, Xbox und PC

Darum geht's: Die rundenbasierten Gefechte im Steamworld-Universum gehen in die zweite Runde. Erneut bewegt ihr euch in der Seitansicht mit Robotern durch die Level und ballert in puzzleartigen Gefechten alles weg, was sich euch in den Weg stellt.

Neu ist unter anderem, dass ihr diesmal die Weltkarte mit einem Boot bereist, das ihr zudem aufrüsten könnt. Zudem müsst ihr euch im Verlauf des Abenteuers eure eigene Crew zusammenstellen.

Europa

1:00 Europa: Reveal-Trailer lädt uns mit viel Ghibli-Charme in eine untergegangene Welt ein

Release: 2024

2024 Plattformen: Switch, PS4/PS5, Xbox und PC

Switch, PS4/PS5, Xbox und PC Demo erscheint heute

Darum geht's: Nachdem das Adventure 2022 angekündigt wurde, gab es heute einen neuen Trailer zu Europa, das ihr übrigens ab sofort in einer Demo anspielen könnt.

Im eher ruhigen Erkundungsspiel fliegt ihr als kleiner Junge mit einem Jetpack über den namensgebenden Mond Europa, löst Rätsel und erkundet düstere Ruinen. Rein optisch wird reichlich farbenfroher Ghibli-Charme versprüht. Wann das Adventure erscheint, ist derweil weiter offen.

Diese Indie World-Spiele könnt ihr ab heute spielen

Die beiden Cozy Games Sticky Business und Stitch könnt ihr bereits ab heute spielen. Was euch in den beiden Spielen erwartet, erfahrt ihr im Artikel von Kollegin Annika:

Nintendo Shadowdrops Diese 2 Switch-Titel der Indie World könnt ihr ab sofort spielen von Annika Bavendiek

Diese Spiele wurden auf der Indie World noch gezeigt

Nachfolgend führen wir euch alle weiteren der insgesamt 17 Spiele auf, die während der Indie World gezeigt wurden. In Klammern erfahrt ihr stets, wann das jeweilige Spiel erscheint.

Little Kitty, Big City (09. Miau ...Mai): Im Adventure spielt ihr eine kleine Katze und macht Dinge, die Katzen eben so machen. Töpfe umschmeißen, schlafen...

(09. Miau ...Mai): Im Adventure spielt ihr eine kleine Katze und macht Dinge, die Katzen eben so machen. Töpfe umschmeißen, schlafen... Yars Rising (2024): Ein 2D-Metroidvania durch einen futuristischen Hochsicherheitstrakt.

(2024): Ein 2D-Metroidvania durch einen futuristischen Hochsicherheitstrakt. Refind Self (Sommer 2024): Ein Persönlichkeitstest als Spiel.

(Sommer 2024): Ein Persönlichkeitstest als Spiel. Antonblast (12. November, Demo heute) Ein 2D-Actionspiel, das uns an eine Neuinterpretation von Wario Land erinnert hat.

(12. November, Demo heute) Ein 2D-Actionspiel, das uns an eine Neuinterpretation von Wario Land erinnert hat. Valley Peaks (2024): Im First Person-Adventure müsst ihr als Techniker Funktürme reparieren.

(2024): Im First Person-Adventure müsst ihr als Techniker Funktürme reparieren. Lorelei and the Laser Eyes (16. Mai): Ein Puzzlespiel in schwarz/weiss-Optik mit fester Kamera.

(16. Mai): Ein Puzzlespiel in schwarz/weiss-Optik mit fester Kamera. TMNT Splintered Fate (Juli 2024): Neues Turtles-Actionspiel aus der Iso-Perspektive.

(Juli 2024): Neues Turtles-Actionspiel aus der Iso-Perspektive. Cats Quest 3 (08. August): Ein weiteres Action-Rollenspiel mit Katze in der Hauptrolle.

(08. August): Ein weiteres Action-Rollenspiel mit Katze in der Hauptrolle. Bzzzt (unbekannt): Ein 2D-Actionspiel mit Retro-Look und Shoot ´em Up-Passagen

(unbekannt): Ein 2D-Actionspiel mit Retro-Look und Shoot ´em Up-Passagen SCHim (18. Juli): Ein Geschicklichkeitsspiel mit einem kleinen Frosch in der Hauptrolle.

(18. Juli): Ein Geschicklichkeitsspiel mit einem kleinen Frosch in der Hauptrolle. Animal Well (9. Mai): 2D-Geschicklichkeitsspiel mit Retro-Optik.

(9. Mai): 2D-Geschicklichkeitsspiel mit Retro-Optik. Duck Detective : The Secret Salami (23. Mai): Humorvolles Detektivspiel mit einer Ente.

: (23. Mai): Humorvolles Detektivspiel mit einer Ente. Another Crab's Treasure (25. April): Ein Soulslike mit einer Krabbe.

Das waren alle Ankündigungen aus der Indie World. Wann die nächste große Nintendo Direct stattfindet, steht aktuell noch in den Sternen. Gerüchte, dass es noch im April soweit ist, dürften nach dem heutigen Event eher unwahrscheinlicher geworden sein.

Welches Spiel war euer Highlight von der Indie World und wie fandet ihr das Event generell?