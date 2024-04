Nintendo Shadowdrops: Diese 2 Switch-Titel der Indie World könnt ihr ab sofort spielen

Das sind die Shadowdrops und Demos der Indie World.

Während der 20-minütigen Indie World-Show hat Nintendo wieder Shadowdrops auf Lager gehabt – also Spiele, die noch keinen Release-Termin hatten und am Tag des Events überraschend veröffentlicht werden. Während der April-Ausgabe der Show wurden zwei solcher Spiele enthüllt. Obendrauf gibt es neue Demos, in die ihr jetzt reinschnuppern könnt.

Stitch.

0:53 Stitch - Auf iOS könnt ihr jetzt entspannte Stickerei-Puzzle lösen

Genre: Puzzle, Cozy

Darum geht's: Stitch. ist ein Puzzlespiel, in dem wir es schaffen müssen, einen Stickrahmen ohne Lücken fertigzustellen. Dabei stehen uns über 50 verschiedene Stickereien zu Auswahl. Es gibt aber auch einen freien Stickmodus.

Das entspannte Spiel ist bereits auf iOS-Geräten über Apple Arcade erschienen. Auf den Konsolen ist es Switch-exklusiv.

Sticky Business

1:07 Sticky Business - Das niedliche Sticker-Spiel im Trailer

Genre: Simulation, Cozy

Darum geht's: In Sticky Business leiten wir unseren eigenen Online-Sticker-Shop. Dafür gestalten wir unsere ganze persönlichen Sticker-Kollektionen, beispielsweise mit Glitzer, Hologrammen und süßen Katzen. Diese verkaufen wir, indem wir Bestellungen verpacken und uns um die Kund*innen kümmern.

Die entspannte Simulation ist bereits 2023 für PC erschienen. "Im Laufe des Tages" wird das Spiel samt DLC (vorerst) Konsolenexklusiv auf Switch verfügbar sein.

Ein paar Demos sind auch frisch erschienen

Wer lieber etwas Geld sparen und rumprobieren möchte, kann sich auch die neuen Demos geben, die ab heute im eShop verfügbar sind. Folgende Spiele könnt ihr auf der Nintendo Switch jetzt ausprobieren:

Antonblast ist ein "explosiver, von Wario Land inspirierter Plattformer". - Release: 12. November 2024

ist ein "explosiver, von Wario Land inspirierter Plattformer". - Release: 12. November 2024 Europa ist ein entspanntes Adventure, in dem wir mit dem Androiden Zee den Mond Europa erkunden. - Release: 2024

Alle Ankündigungen der Indie World im April 2024

Wollt ihr noch wissen, welche Spiele während des Events noch gezeigt wurden, dann schaut in unsere oben verlinkte Übersicht rein.

Ist unter den Shadowdrops und/oder Demos etwas für euch dabei, dass ich euch direkt mal auf die Nintendo Switch laden werdet? Falls ja, was?