Infinity Nikki Reroll - Was ihr vor einem Neustart unbedingt beachten solltet

Infinity Nikki: Was ihr vor einem Reroll beachten solltet.

Infinity Nikki ist kostenlos und finanziert sich mit einem Gacha-System. Wie bei Genshin Impact und Co. könnt ihr an Bannern Zufalls-Drops mit unterschiedlichen Qualitätsstufen mit bis zu fünf Sternen ziehen. In der Gacha-Community sind Rerolls deswegen beliebt, um beim ersten Ziehen ein möglichst perfektes Ergebnis zu bekommen.

Im Falle von Infinity Nikki ist das theoretisch auch möglich, allerdings solltet ihr euch einen weiteren Versuch gut überlegen. Warum das so ist, fassen wir euch hier zusammen.

Warum sich ein Reroll in Infinity Nikki nicht wirklich lohnt

In einigen Gacha-Spielen wie Wuthering Waves, Zenless Zone Zero oder Solo Leveling Arise kann es sich durchaus lohnen, mit neu angelegten Accounts zu rerollen, um aus den kostenlosen Startressourcen das bestmögliche Item herauszuziehen. Ganz besonders dann, wenn es um seltene Charaktere geht, mit denen man sich das Leben deutlich leichter machen kann.

In Infinity Nikki gibt es aber, anders als in vergleichbaren Spielen, keine klassische Meta. Mit Protagonistin Nikki zieht ihr lediglich Kleidungsstücke, die rein kosmetischer Natur sind.

Bei eurem ersten Pull aus dem Standard-Banner gibt es im Itempool lediglich zwei Gegenstände mit einer 5-Sterne-Wertung. Einen davon bekommt ihr garantiert. Da es hier nicht um wertvolle Charaktere mit besonderen Eigenschaften geht, ist eigentlich völlig egal, welchen der beiden Gegenstände ihr bekommt.

Dazu kommt, dass ihr keine kompletten Outfits zieht, sondern nur einzelne Teile, wie zum Beispiel Schuhe oder Hüte. Für ein komplettes Set aus neun Items braucht ihr deutlich mehr Pulls, als euch direkt zu Beginn zur Verfügung stehen.

Auf der PS5 ist es besonders umständlich. Dort würden wir euch sogar noch mehr davon abraten. Hier ist euer Spielstand nämlich an euren PSN-Account geknüpft. Für einen Reroll müsstet ihr einen komplett neuen Playstation-Account anlegen. Das ist möglich, aber bei dem kaum lohnenswerten Ergebnis den Aufwand und die damit verbundenen Nachteile eines „leeren“ PSN-Accounts nicht wert.

Das Spiel selbst macht es euch auch schwer. Denn als ob das alles nicht genug wäre, könnt ihr zumindest aktuell Zwischensequenzen der Story am Anfang nicht überspringen. Ihr müsstet also nach dem Neustart alles komplett von vorn sehen und könnt nicht abkürzen.