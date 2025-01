Infinity Nikki: Fans warnen vor dem neuen Schleier, weil er ein unschönes Problem verursacht - wir können es bestätigen

Überlegt euch gut, ob ihr diesen Schleier in Infinity Nikki gerade haben wollt.

Infinity Nikki hat seit Kurzem neue limitierte Banner gestartet. Mit denen könnt ihr zwei Outfits über das gewohnte Gacha-System ziehen und damit erstmals theoretisch kostenlos an eine begehrte Kopfbedeckung kommen.

Allerdings können wir Berichte aus der Community bestätigen, dass der Schleier mit vielen Frisuren Probleme verursacht. Etliche der längeren Haare und Zöpfe clippen unschön durch den hauchdünnen Stoff, was das Kleidungsstück für bestimmte Kombinationen quasi unbrauchbar macht.

In einem Fashion-basierten Spiel, in dem sich alles um das Aussehen der Hauptfigur dreht, ist das durchaus ein Problem. Überlegt euch in diesem Fall lieber, ob ihr eure wertvollen Ressourcen oder gar echtes Geld für Gacha ausgeben wollt - zumindest bis ein Patch den Fehler behebt.

Vorsicht beim Outfit "Sternenhelle Wunschflosse"

Das Banner "Sternenhelle Wunschflosse" ist noch nicht lange im Spiel, aber einige Fans haben bereits mit Glück, vielen Ressourcen oder Geld den begehrten Schleier "Geschenkter Fisch" gezogen. Auf Reddit gehen nun Warnungen herum, die zur Vorsicht mit dem neuen Item warnen.

Wie auf den Screenshots von User Teaserside sehr deutlich zu sehen ist, passt das Spiel Langhaarfrisuren offenbar nicht an den Schleier an. Stattdessen ragen Zöpfe und Strähnen unschön durch den Stoff und ruinieren das Gesamtbild. In einem Spiel, in dem es vor allem um Kleidung und Style geht, ist das natürlich ein Problem.

Wir haben im Spiel nachgeschaut und können das Problem bestätigen. Während manche Langhaarfrisuren beim Aufsetzen des Schleiers automatisch angepasst und gekürzt werden, scheint das System hier nicht immer und teils unsauber zu funktionieren. Spätestens wenn ihr euch im Spiel bewegt, fliegen eure umher wehenden Haare ständig und deutlich sichtbar durch den Stoff hindurch.

Wir hatten Glück bei Ziehen und können dadurch das Problem bestätigen.

Dass das Outfit so begehrt ist, scheint wenig verwunderlich. Zum einen ist das neue Banner die erste Möglichkeit, um über die üblichen Gacha-Ressourcen auch kostenlos an einen Schleier zu kommen. Bisher gab es nur die Möglichkeit dazu, indem im Echtgeld-Shop Euros ausgeben wurden.

Außerdem kommt das Outfit mit einem schicken Effekt daher: Sobald ihr mit dem kompletten Set Wasser berührt, bekommt Nikki kleine Fisch-Schuppen auf ihrer Haut. Offenbar wird dieser optische Effekt auch durch Regen ausgelöst.

Für die manche Frisuren spielt der unsauber angepasste Schleier keine Rolle, aber Zöpfe, Haarklammern und auch einige Kurzhaarfrisuren ragen heraus. Falls ihr euch auf den Schleier gefreut habt, solltet ihr also im Moment überlegen, ob ihr eure gesammelten Ressourcen oder gar echtes Geld in das Gacha-System steckt. Hier muss das Entwicklerteam auf jeden Fall nachbessern.