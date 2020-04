Xbox Series X: Microsoft zeigt heute, was die Specs für Gamer bedeuten

Mit Inside Xbox gibt Microsoft in unregelmäßigen Abständen neue Infos zu kommenden Spielen bekannt. Jetzt wurde ein Termin für die erste Ausgabe in diesem Jahr angekündigt. Demnach findet heute um 23 Uhr deutscher Zeit der Livestream statt, der ungefähr 40 Minuten lang dauert. Für diesen hat Microsoft auch schon diverse Themen bekannt gegeben.

Einschätzung der Xbox Series X für Gamer

Das wichtigste Thema während des Livestreams dreht sich um die Xbox Series X. Bevor ihr euch aber auf neue Details freut, müssen wir die Vorfreude leider eindämmen. Neuheiten will Microsoft während des Streams nicht bekanntgeben. Viel mehr dreht es sich darum, eine Einschätzung zu geben, was die Hardware für Gamer bedeutet. Dafür wird Jason Ronald befragt, der als Director of Program Management direkt an der Entwicklung der Xbox Series X beteiligt ist.

Mehr zu Spielen: Aber natürlich wird es auch Neuigkeiten zu Spielen geben. Die wichtigsten Ankündigungen beinhalten Neues zu Grounded, Gears Tactics sowie Sea of Thieves. Es soll auch einige Überraschungen im Bereich der Indie-Entwickler geben mit Neuigkeiten zu ID@Xbox. Abgerundet wird das ganze natürlich durch Nachrichten zum Xbox Game Pass.

Einzelspieler aus Grounded: Bisher wurde zu Obsidians Grounded nur der Multiplayer gezeigt. Das Koop-Spiel wird aber auch einen Singleplayer bieten. Um diesen ausführlich zu zeigen, gehen die Entwickler aus ihrem Home Office nach der Show gegen 23:40 Uhr live. Zudem werden die Entwickler auch Fragen aus dem Chat beantworten.

So könnt ihr den Stream schauen

Die neue Ausgabe von Inside Xbox wird auf diversen Plattformen gestreamt. Darunter auch Mixer, Twitch und YouTube. Jedoch beachtet, dass der darauffolgende Stream zu Grounded nur auf Mixer und Twitch stattfinden wird.