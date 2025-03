Invincible schafft mit der letzten Folge von Season 3, was kaum einer Serie gelungen ist - und schließt damit zu Größen wie Breaking Bad und Game of Thrones auf

Mark hat es selten leicht, aber über die Wertung der neusten Folge kann er sich hoffentlich auch freuen.

Knapp ein Jahr mussten Fans sich nach dem Ende der zweiten Staffel von Invincible gedulden, ehe es mit Staffel 3 der Amazon Prime-Serie weiterging. Vor ein paar Tagen ist die achte und letzte Episode der Season erschienen und hat einen ziemlich fulminanten Abschluss geliefert.

Der war laut den Fans sogar so gut, dass er sich jetzt neben Serien-Giganten wie Breaking Bad, Succession, Game of Thrones oder Mr. Robot einreiht und zu den am besten bewerteten Folgen von TV-Serien aller Zeiten gehört.

Invincible erreicht fast ultimative Wertung

Invincible ist zweifellos eine ziemlich erfolgreiche Serie, die noch dazu bei Fans und Kritik gleichermaßen gut ankommt. Auf der Filmdatenbank-Seite IMDb steht die Serie bei über 250.000 Wertungen bei einem beachtlichen Schnitt von 8,7 von 10 Punkten.

Die neueste Folge, die gleichzeitig das Finale von Staffel 3 bildet, dürfte diese Wertung noch einmal nach oben getrieben haben. Die Episode landet nämlich tatsächlich mit aktuell 59.930 Stimmen bei satten 9,9 von 10 Punkten – also einem nahezu perfekten Score! (Stand 18. März 2025)

Von allen auf IMDb vertretenen Serien konnten insgesamt nur 14 Folgen eine ebenso gute Wertung einheimsen. Dazu gehören etwa The Rains of Castamere von Game of Thrones, Connor's Wedding aus Succession oder Zosins Komet, Teil 4: Avatar Aang von Avatar - Der Herr der Elemente.

Nur eine einzige Serie in der Liste hat das noch übertrumpft und jemals die perfekte 10/10-Wertung erreicht: Breaking Bad mit der Folge Ozymandias. (via IMDb)

Das Finale der dritten Staffel von Invincible mit dem Titel Ich dachte schon, du würdest nie die Klappe halten! wird von Fans vor allem für die Animationen, die emotionale Story, das Voice Acting und die fantastische Umsetzung der Comicvorlage gelobt.

Genauere Details verraten wir hier nicht, um euch nicht zu spoilern. Soviel ist aber klar: Die Folge ist einer der absoluten Höhepunkte der Serie und ein würdiges Staffelfinale.

Für Fans, die nach dem Finale der dritten Staffel jetzt auf mehr hoffen, haben wir auf jeden Fall gute Nachrichten. Bereits im Juli 2024 hatte Prime Video angekündigt, dass eine weitere Season für Invincible in Arbeit ist.

Wann genau es weitergeht, wissen wir noch nicht, aber die Chancen stehen gut, dass es 2026 schon soweit sein könnte. Was wir zu Season 4 bereits wissen, haben wir euch im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Habt ihr die dritte Staffel von Invincible bereits gesehen und falls ja: Wie fandet ihr sie insgesamt?