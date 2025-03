inZOI Auto fahren: So aktiviert ihr die manuelle Steuerung und cruist selbst durch eure Nachbarschaft

So aktiviert ihr das manuelle Autofahren in inZOI.

Eine coole Funktion von inZOI ist die Möglichkeit, das eigene Auto direkt zu steuern. Wenn ihr euch das erste Fahrzeug kauft, kann es aber sein, dass ihr die Option beim Anklicken eures Wagens nicht findet. In diesem Fall müsst ihr sie erst in den Einstellungen aktivieren.

So aktiviert ihr manuelles Fahren in inZOI

Öffnet die Spieloptionen

Geht zum Tab „Gameplay“

Scrollt bis „Fahren (Experimentell)“

Stellt „Manuelles Fahren aktivieren“ auf „Ein“

Danach könnt ihr auf euer Auto klicken und solltet die Option sehen, selbst zu fahren. Damit beamt sich eure Spielfigur auf den Fahrersitz und ihr könnt direkt mit WASD losdüsen. Alternativ könnt ihr euch aber auch automatisch fahren lassen, wenn euch das lieber ist.

5:44 inZOI: Video zeigt grafische Unterschiede zwischen niedrigen und hohen Details

Autoplay

Wie steuern sich Autos in inZOI?

Falls ihr mit Rennspielen und Co. nichts am Hut habt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die Autos in inZOI steuern sich extrem direkt und unkompliziert mit den WASD-Tasten auf eurer Tastatur. Es gibt keine ausgefeilte Fahrphysik wie in GTA und Co.

Dadurch sind allerdings auch die ruckartigen Bewegungen der Fahrzeuge teilweise unnatürlich. Außerdem sind die Grenzen der Spielwelt durch sehr auffällige transparente Wände markiert und euch werden aufgrund von Produktplatzierungen auffällig viele Fahrzeuge eines einzelnen Herstellers auffallen.

Da das Feature vom Spiel noch als „Experimentell“ markiert wird, sind hier vermutlich Updates geplant, die Fahrten auf vier Rädern noch etwas aufpeppen und verbessern sollen. Trotzdem ist es jetzt schon ein handfester Vorteil im Vergleich zum nahezu Auto-losen Die Sims 4.

Ihr habt nur 30 Minuten: Was ihr bei Ausflügen beachten solltet, ist, dass euer geparktes Fahrzeug nicht lange stehen bleibt. Nach einer halben Stunde Ingame-Zeit wird es vor eurer Wohnung zurückgesetzt.

Das ist schade, denn einen normalen Ausflug mit dem Auto zum Freizeitpark könnt ihr so nur bedingt nachstellen. Es sei denn, ihr beeilt euch und schubst eure Familie gestresst mit einem halb-aufgegessenen Eis zurück ins Auto, bevor der magische Abschleppdienst zuschlägt.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch die Möglichkeit, auf Wunsch mit dem Auto durch die Stadt zu fahren?