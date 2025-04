Zwei Tage zu spät: Dieses Spiel, das gerade auf Steam erschienen ist und versucht, GTA 6 zu kopieren, sieht aus wie ein schlechter Aprilscherz

Paradise soll unverschämt gut aussehen und im Grunde alles bieten, was ihr euch wünscht.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Spiele, die zuerst besonders spannend aussahen, sich dann aber als riesiger Betrug entpuppten. The Day Before ist dabei wohl das geläufigste Beispiel. Auf Steam ist jetzt ein Titel verfügbar, der mindestens genauso laut "Betrug!" schreit.

Versprochen wird der perfekte Mix aus GTA 6 und inZOI

Wir hatten schon im November 2024 vor dem gerade mit einem beeindruckend aussehenden Trailer vorgestellten Paradise gewarnt. Seit wenigen Tagen ist der Titel allerdings trotzdem auf Steam verfügbar. Der Early Access soll "bald" beginnen.

Das ist Paradise: Spieler*innen sollen hier wie so oft mit eindeutigen Parallelen zu aktuellen Hype-Spielen und einer besonders hübschen Edel-Grafik angelockt werden. Paradise präsentiert sich als vermeintlich perfekter Mix aus GTA 6 und der kürzlich gestarteten Sims-Alternative inZOI.

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

In einer riesigen, offenen Spielwelt sollen euch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten erwarten. Wie in GTA Online soll es dabei möglich sein, Autos und Immobilien zu kaufen, an Schießereien und Rennen teilzunehmen und die eigene Spielfigur mit coolen Klamotten auszustatten.

Das i-Tüpfelchen soll dabei die Einbindung von KI sein. Spieler*innen sollen sich nämlich mit sämtlichen NPCs wie im echten Leben unterhalten können. Inklusive echt klingender KI-Vertonung, natürlich.

Rote Flaggen überall: Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Paradise ein echtes Spiel ist und wir in wenigen Jahren (oder Monaten) über nichts anderes mehr sprechen. Diese Möglichkeit wirkt allerdings ziemlich unwahrscheinlich.

Schon im ersten Trailer gab es mehrere Assets, die ganz offenbar aus dem Trailer zu GTA 6 und dem Unreal-Engine-5-Store stammen. Bezeichnenderweise werden derselbe Trailer und die exakt gleichen Ausschnitte jetzt auch auf der Steam-Page des Spiels verwendet.

Das Studio dahinter heißt "Ultra Games" beziehungsweise "Ultra Technologies" und hat neben Paradise noch kein anderes Spiel entwickelt oder auf den Markt gebracht.

Im Epic Games Store gibt es übrigens ein Spiel mit dem Namen Paradise XRPL, das ebenfalls von Ultra Technologies kommt und teilweise dieselben Screenshots zeigt. Ein Ladebildschirm erinnert sogar so frappierend an GTA, dass es fast schon an Satire grenzt.

Bei Epic wird auch auf die Verwendung von Blockchain-/NFT-Inhalten hingewiesen. Dieser Hinweis fehlt auf der Steam-Seite.

So oder so können wir unsere Warnung aus dem Herbst nur nochmal wiederholen. Lasst euch nicht auf Paradise ein, bevor es nicht in irgendeiner Form unabhängige Informationen über die Echtheit des Spiels gibt.