inZOI: Mit WickedZoi ist die wichtigste Mod der Sims-Community längst in Arbeit und macht die Lifesim deutlich realistischer

WickedZoi soll das InZoi-Äquivalent zur beliebten Sims-Mod werden.

inZOI bietet allen Die Sims-Fans endlich eine Lifesim-Alternative, mit der sie sich ab heute im Early Access auf dem PC austoben dürfen. Wenn ihr euch jetzt schon um den Mod-Support sorgt, haben wir gute Nachrichten für euch: inZOI bekommt seine ganz eigene WickedWhims-Mod namens WickedZoi.

inZoi: Modding-Community arbeitet bereits an WickedZoi, der WickedWhims-Version der Die Sims-Mod

Darum geht's: Die Sims 4 steht seit zehn Jahren einsam und allein an der Spitze der Lifesims. Jetzt gibt es mit inZOI aber endlich frischen Wind im Genre, der unter anderem durch schicke Unreal Engine 5-Grafik auftrumpfen will. Ab heute geht's im PC-Early Access los und hier findet ihr unseren großen, vorläufigen GamePro-Test zu inZOI.

So sieht das Spiel aus:

1:29 inZOI: Early Access-Start steht kurz bevor und Krafton macht mit neuem Trailer nochmal Stimmung

Autoplay

WickedZoi-Mod ist bereits in Arbeit: Wer nicht nur eine handzahme, familienfreundliche Lebenssimulation spielen will, sondern sich auch für erwachsenere Themen wie Sexualität interessiert, kann sich auf die Mods der Community verlassen. Dort wird bereits fleißig an einer WickedZoi-Mod gewerkelt.

Was bringt die Mod? Aktuell gibt es noch keine tiefergehenden Informationen zu der Mod, aber was bisher angekündigt wurde, klingt schon durchaus vielversprechend. Da ist von mehr "Realismus und Würze" die Rede, sowie von den folgenden Punkten:

Verbesserte romantische Interaktionen: Beziehungen sollen mehr Tiefe bekommen, Interaktionen sowie Animationen sollen sich anpassen lassen.

Beziehungen sollen mehr Tiefe bekommen, Interaktionen sowie Animationen sollen sich anpassen lassen. Realistische Simulation: Der Fokus liegt darauf, eine immersive Erfahrung zu schaffen und auf Emotionen, Bedürfnisse und Entscheidungen zu setzen.

Der Fokus liegt darauf, eine immersive Erfahrung zu schaffen und auf Emotionen, Bedürfnisse und Entscheidungen zu setzen. Custom Animationen und Features: Eine "Vielzahl an Animationen und Inhalten" wir hier versprochen, mit denen wir haufenweise Anpassungen bekommen.

Eine "Vielzahl an Animationen und Inhalten" wir hier versprochen, mit denen wir haufenweise Anpassungen bekommen. Community Add-Ons: Die Mod WickedZoi soll langfristig stetig erweitert werden.

Das gab es bei den Sims: Die Die Sims 4-Mod WickedWhims hat neben viel nackter Haut, zusätzlicher Körperbehaarung und Sex zum Beispiel auch die Möglichkeit eingeführt, einen Stripclub zu leiten. Außerdem wurden optional ein Menstruationszyklus und Verhütungsmittel wie Kondome und vieles mehr eingebaut.

Wenn wir uns also an diesem großen Vorbild orientieren, könnte auch die inZOI-Version der Mod eine ganze Menge an Tiefe, Realismus und Spannung ins Spiel bringen, die dem standardmäßigen Spiel abgeht.

Wann kommt die Mod? Das ist leider noch nicht bekannt. Es gibt auch noch keinen Termin für den Full Release des Spiels an sich.

Fest steht auf jeden Fall, dass Entwicklerstudio Krafton bereits mitgeteilt hat, sehr daran interessiert zu sein, die Modding-Community bestmöglich zu unterstützen.

Wie findet ihr inZOI und freut ihr euch schon auf die Mods? Welche Die Sims-Mod wünscht ihr euch am meisten für die neue Lifesim?