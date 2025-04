Ist die Switch 2 zu teuer? Über 8000 von euch haben abgestimmt und sagen ganz klar: Ja!

Die Switch 2 wird ziemlich teuer.

Gestern war es endlich soweit, der Informationsknoten ist geplatzt und wir haben während und nach der Nintendo Direct ziemlich viel über die neue Switch 2 erfahren. Darunter etwa auch die Preise für Konsole und Spiele – und die könnten für leere Sparschweine sorgen.

Spielen auf der Switch ist zu teuer

Wir haben euch direkt nach dem Event gefragt, was ihr zum Preis der Switch 2 sagt und eure Antwort hätte kaum deutlicher ausfallen können. Um 14:09 hatten bereits über 8.000 Leute für folgende Punkte abgestimmt:

Ganze 30% geben an, dass die Switch 2 "viel zu viel" kostet.

Weitere 43% sehen es nicht ganz so hart, stimmten mit "Etwas zu viel" aber dennoch für einen zu hohen Preis.

Lediglich 21% geben an, dass der Preis okay sei.

Während nur 4% sagen, dass er "genau richtig" ist.

3% gehen sogar so weit, dass sie "sogar mehr bezahlt" hätten.

Mit 470 Euro, oder alternativ 509,99 Euro im Bundle mit Mario Kart World, ist die neue Nintendo Konsole tatsächlich ziemlich teuer. Zum Vergleich: Der Preis des Vorgängers lag zur Veröffentlichung bei 329 Euro, die Switch war damit also 141 Euro günstiger. Selbst Inflationsbereinigt kostet die Switch 2 so um einiges mehr.

4:27 120Hz, HDR und 4K - Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Die Konsole ist zudem nur der Anfang, denn auch Spiele werden teurer. Für das neue Mario Kart werden etwa 70 Euro fällig, wollen wir eine physische Version auf Cartridge, müssen wir sogar 10 Euro mehr auf den Tisch legen. Auch der neue Pro-Controller kostet mit nun 90 Euro 20 Euro mehr, als noch die Vorgänger-Version. Immerhin können wir den Vorgänger ohne neue Funktionen auch an der Switch 2 weiter benutzen.

Dazu kommen die vergleichsweise hohen Preise für die zur Switch 2 passenden Speicherkarten, ein kompletter Button, der nur dann relevant ist, wenn wir ein kostenpflichtiges Online-Abo besitzen und mehr. Wir können den Unmut der meisten Fans also durchaus nachvollziehen.

Dass euch die Konsole zu teuer ist, bedeutet allerdings nicht zwangsweise, dass ihr alle verzichtet – oder? Stimmt daher gerne noch ab und verratet uns, ob ihr die Switch 2 trotzdem kaufen wollt:

Das sagt die GamePro-Community

Auch bei vielen von euch kommen die Preise nicht gut an. Nicht wenige wollen daher – zumindest vorerst – verzichten. Einige Stimmen haben wir für euch zusammengefasst:

Ich werde passen. Die 470€ für die Konsole liegen leider ein gutes Stück über meiner Schmerzgrenze. Dazu kommen hohe Preise für Spiele und SD Express-Karten. Falls eine Switch 2 Lite kommt, seh ich's mir noch mal an, aber bis dahin bleibe ich bei der alten Switch. [Fellknäuel] Ich hätte meinen Sohn wirklich gerne die Switch 2 gekauft, aber nicht für 470 Euro und dann nochmal 90 Euro für Mario Kart ... Das ist unfassbar viel Geld. [Paul271] Definitiv stimmt das Verhältnis von Konsolenpower zum Preis nicht. Auf Steam bekomme ich günstigere Titel bzw. bessere Angebote während Nintendo auch nach 10 Jahren Vollpreise für ihre Titel verlangt... viel Spaß mit der Konsole wer möchte, aber da bin ich erstmal raus. [Prollex] 650 Euro würden für mich im günstigsten Fall fällig (Konsole + Pro-Controller + eine Cartridge). Das ist mir persönlich zu viel ... erstmal. Ich werde also noch etwas warten mit einem Kauf (Black Friday, Weihnachten?). Das ist aber auch nicht so schlimm für mich, da ich noch genug zu zocken hab, wenn ich möchte. [LordKain1977]

Wieder andere geben an, dass sie sich die Konsole dennoch vorbestellen wollen oder es sogar schon bei Dritthändlern getan haben. Ob die hohen Preise tatsächlich eine spürbare Auswirkungen auf die Verkaufszahlen haben werden, müssen wir aber natürlich noch sehen.

Schreibt uns gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr euch eine Switch 2 kaufen wollt. Wenn nein, liegt es nur am Preis, oder könnte euch ein bestimmter Titel noch überzeugen? Wenn ja, auf welches Features oder welches Game freut ihr euch am meisten?