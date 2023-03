Koop-Hit im Angebot: Schnappt euch It Takes Two jetzt günstig für Switch, PS5, PS4 & Xbox

It Takes Two bekommt ihr jetzt in allen Konsolenversionen zum Schnäppchenpreis bei Amazon, MediaMarkt und Saturn.

Wenn ihr gerade nach einem guten Spiel sucht, das ihr zu zweit spielen könnt, haben wir den richtigen Deal für euch: Bei MediaMarkt, Saturn und Amazon könnt ihr jetzt nämlich den Koop-Hit It Takes Two günstig im Sonderangebot bekommen. Die Version für Nintendo Switch kostet nur noch 24,99€ (UVP: 39,99€). Die anderen Konsolenversionen sind mit 19,99€ noch günstiger. Hier findet ihr die Angebote:

Bei MediaMarkt und Saturn kommen noch 2,99€ für den Versand dazu, falls ihr das Spiel nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt. Dafür läuft dort gerade eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS5, PS4 und Xbox. Wenn ihr dort noch zwei weitere Spiele für euch findet, könnt ihr also sogar doppelt sparen. Für Switch-Spiele gilt die Aktion allerdings nicht.

Wie gut ist It Takes Two?

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Höchstwertungen dank kreativem Gameplay: It Takes Two wurde bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres ausgezeichnet und hat auch bei uns im GamePro-Test stolze 90 Punkte abgestaubt. Die Höchstwertungen hat sich It Takes Two zum Teil durch sein kreatives Gameplay verdient. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer mit kleinen Rätseln, zwischendurch wechselt It Takes Two aber auch gerne mal das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter, einem Fighting Game oder zu einer Flugsimulation. Außerdem gibt es massenhaft abwechslungsreiche Minispiele.

Herzliche Geschichte & niedliche Grafik: Zum Teil bezieht sich das Lob aber auch auf die Story: Wir spielen ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber auf magische Weise durch die Tränen des eigenen Kindes in kleine Puppen verwandelt wird. Nun müssen die beiden zwangsweise zusammenarbeiten, um ihre menschlichen Körper wiederzubekommen. Die hübsche und niedliche Grafik im Stil eines Animationsfilms trägt viel zur herzerwärmenden Atmosphäre des Spiels bei.

Nur für den Zweier-Koop: Vor dem Kauf sollte euch aber klar sein, dass ihr It Takes Two wirklich nur zu zweit im Koop spielen könnt, und zwar entweder lokal oder online. Anders als bei vielen anderen Koop-Games gibt es nicht die Möglichkeit, die zweite Spielfigur von der KI übernehmen zu lassen.

Amazon Frühlingsangebote starten bald!

Heute Abend laufen bei Amazon die Frühlingsangebote an.

Um 18 Uhr heute Abend starten übrigens bei Amazon die Frühlingsangebote mit tausenden Deals aus den verschiedensten Bereichen. Höchstwahrscheinlich wird es dann auch noch mehr Spiele günstig im Angebot geben. Sobald die Frühlingsangebote laufen, werdet ihr sie hier finden: