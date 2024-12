It Takes Two-Nachfolger: Angebliches Release-Datum zum neuen Hazelight-Spiel aufgetaucht

In It Takes Two trafen wir unter anderem auf diesen durchgeknallten Staubsauger. Welche Überraschungen hält das nächste Projekt bereit?

Mit It Takes Two lieferte Entwickler Hazelight im Jahr 2021 eines der besten Koop-Spiele überhaupt ab. Kein Wunder also, dass das neue Spiel des Studios von Josef Fares mit Spannung erwartet wird. Allzu viele Informationen gibt es dazu bislang nicht, jetzt ist aber das mutmaßliche Release-Datum des Spiels durchgesickert.

Angeblicher Release: 6. März 2025

Enthüllung auf den Game Awards ziemlich wahrscheinlich

Woher kommt die Info? Vom Dealabs-Autor billbil-kun. Der behauptet, dass das oben genannte Datum irgendwann im Dezember offiziell bekannt gegeben werden soll. billbil-kun gehört du den verlässlichsten Insidern in der Branche und ist vor allem durch seine nahezu immer zutreffenden PS Plus-Vorhersagen bekannt.

Dass wir schon sehr bald mehr zum nächsten Hazelight-Spiel erfahren, halten aber auch wir für sehr wahrscheinlich. Schließlich steht mit den Game Awards in wenigen Tagen ein großes Event an, das für Spiele-Enthüllungen wie gemacht ist.

2021 gewann It Takes Two auf den Game Awards zudem den "Best Game"-Award. Gut möglich, dass knapp drei Jahre später der Release-Termin für das neue Projekt verraten wird.

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Das nächste Hazelight-Spiel heißt angeblich Split Fiction

Ein Game Awards-Auftritt wäre der erste "richtige" Blick auf das Spiel, über das Josef Fares und sein Team bislang den Mantel des Schweigens gehüllt haben. Fest steht bislang nur, dass es eine komplett neue IP sein wird – dementsprechend ist der Titel also kein wirklicher It Takes Two-Nachfolger – und dass das Spiel S*** ******N heißt.

Angeblich verbirgt sich hinter den Sternchen der komplette Titel "Split Fiction", was bislang aber noch nicht bestätigt wurde.

Kollege Dennis hat die wenigen, bislang verfügbaren Informationen zum Spiel hier zusammengefasst:

Bislang hat sich Hazelight-Spiele auf Koop-Spiele spezialisiert. Vor It Takes Two entwickelte das Team das Action-Adventure A Way Out, in dem ihr gemeinsam aus einem Knast ausbrechen müsst, sowie das ans Herz gehende Brothers: A Tale of Two Sons.

Ob auch Split Fiction kooperativ gespielt, gehört zu den Dingen, die bislang nicht bekannt sind – gut möglich aber, dass wir alle schon in wenigen Tagen schlauer sind.

Freut ihr euch auf das nächste Hazelight-Spiel?