It Takes Two-Nachfolger von Hazelight: Alle bislang bekannten Infos zum neuen Koop-Abenteuer

Alle Infos zum nächsten Spiel von Entwickler Hazelight gibt's hier im Artikel.

Seit A Way Out, vor allem aber seit der Veröffentlichung von It Takes Two vor gut drei Jahren, steht Entwickler Hazelight für hervorragende und vor allem kreative Koop-Spiele, die ihr auch gemütlich zu zweit auf der Couch zocken könnt.

Mittlerweile wurden durch Game Director Josef Fares erste offizielle Infos zum nächsten Spiel des Studios enthüllt und damit ihr alles Wichtige im Blick habt, fassen wir für euch hier im Artikel nochmal alles kompakt zusammen.

Eine wichtige Info vorab: Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid hier, was das neue Spiel von Hazelight anbelangt, also immer auf dem neusten Stand.

So heißt das neue Hazelight-Spiel!

Nachdem uns Josef Fares in einem Tweet über den Namen des neuen Hazelight-Spiels noch vor ein Rätsel gestellt hat – S**** ******N wurden lediglich enthüllt – ist der ausgeschriebene Name mittlerweile durch Informationen des Dealabs Magazine ans Licht gekommen: Split Fiction!

Der Name macht es bereits recht deutlich, aber ihr bekommt hier eine neue IP und nicht etwa einen Nachfolger von It Takes Two (siehe Tweet von Hazelight unten).

Wird Split Fiction erneut ein Koop-Spiel?

Hazelight wird mit Split Fiction erneut ein Spiel veröffentlichen, das ihr im Koop spielen könnt. Die Info versteckt sich in einem ersten Teaser-Post zum Spiel, und zwar auf dem gelben Post-it links oben.

Offen ist jedoch noch die Frage, mit wie vielen Leuten ihr Split Fiction spielen könnt und ob Hazelight erneut auf ein Erlebnis für zwei Spieler*innen setzt.

Durch den Teaser wird ebenfalls klar, dass Hazelight einmal mehr unter dem Banner der EA Originals mit Electronic Arts zusammenarbeitet. Unter dem Label werden Spiele von unabhängigen Entwicklerstudios veröffentlicht, wie beispielsweise Tales of Kenzera von Surgent Studios, Wild Hearts von Omega Force oder auch Immortals of Aveum von Entwickler Ascendant Studios.

Wann erscheint Split Fiction?

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits 2025. Hazelight ist dafür bekannt, ihre neuen Spiele stets ein Jahr vor Release zu enthüllen. So wurde A Way Out während der E3 2016 angekündigt und It Takes Two während der Game Awards 2020. Auch der Release-Rhythmus von stets vier Jahren hätte so weiter Bestand.

Bald wissen wir mehr! Laut Josef Fares werden schon "bald" neue Infos geteilt und wir würden uns beim engen Verhältnis zwischen dem Creative Director und Geoff Keighley schon sehr wundern, wenn Split Fiction nicht auf der diesjährigen Award-Show am 13. Dezember enthüllt wird.

Auf welche Plattformen Split Fiction kommt, ist derweil noch unklar. Wir gehen jedoch stark von einem Multiplattform-Titel aus. Sehr spannend ist hier, ob die Nintendo Switch oder gar ihr Nachfolger diesmal direkt zum Release bedient wird.

Wie sähe das perfekte Split Fiction für euch aus, das ihr gemütlich im Koop zocken könnt?