Erst vor wenigen Wochen wurde das Koop-Spiel It Takes Two bei den Game Awards mit den Titeln „Spiel des Jahres“ sowie „Multiplayer-Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Nun könnt ihr den von Electronic Arts veröffentlichten, aber vom schwedischen Indie-Studio Hazelight (auch verantwortlich für A Way Out) entwickelten Hit zu einem günstigen Preis bekommen. Sowohl die Xbox- als auch die PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade gibt es jetzt bei Amazon, Saturn und MediaMarkt für 17,99 Euro statt 39,99 Euro.

Günstiger war It Takes Two laut Vergleichsplattformen bislang noch nie zu bekommen, auch nicht zum Black Friday. Keiner der drei Händler macht bislang Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Wie gut ist It Takes Two?

It Takes Two hat nicht nur bei den Game Awards abgeräumt, auch uns konnte der Indie-Hit vollkommen überzeugen, weswegen wir 90 Punkte vergaben. Begeistert waren wir vor allem von den vielen Gameplay-Ideen, die die abwechslungsreichen Levels bieten. Im Kern ist It Takes Two zwar ein Action-Platformer mit Rätselelementen, zwischendurch wechselt es aber gerne mal das Genre und wird zum Shooter, zur Flugsimulation oder zum Fighting Game. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Vor dem Kauf solltet ihr euch aber darüber im Klaren sein, dass It Takes Two wirklich ein reines Koop-Spiel ist und nicht allein gespielt werden kann. Ihr könnt sowohl online als auch lokal zu zweit antreten, das Geschehen wird in beiden Fällen größtenteils im Split Screen angezeigt, wie es schon bei A Way Out der Fall war.