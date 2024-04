'Wirklich gut': It Takes Two-Studio teast neues Spiel an und nach dem Koop-Knaller glaube ich ihnen gern

It Takes Two war das bislang letzte Spiel von Hazelight. 2024 soll es Infos zu neuen Projekten geben.

Hazelight Studios feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Das Team unter der Leitung von Josef Fares machte sich mit den beiden Koop-Spielen A Way Out und vor allem It Takes Two einen Namen. Dessen Release ist mittlerweile über drei Jahre her und insgeheim habe ich mich natürlich schon gefragt, woran Hazelight aktuell werkelt.

Auf Twitter wurde nun zumindest ein ganz klitzekleiner Teaser auf das oder die nächsten Projekte gegeben. Dort heißt es:

"Sicher, wir haben neue (wirklich gute) Sachen in der Mache, über die wir später in diesem Jahr mehr erzählen werden."

Vertrauensvorschuss durch It Takes Two

Über das "wirklich gut" wäre ich früher sicher noch gestolpert. Denn insbesondere Josef Fares war in der Vergangenheit durchaus bekannt dafür, den Mund auch mal etwas voller zu nehmen. Vor dem Release von It Takes Two versprach er beispielsweise allen Spieler*innen 1000 Dollar, die den Titel nicht spannend genug finden würden.

Nun ist mir nicht bekannt, ob es tatsächlich zu solchen Auszahlungen kam, aber zu dieser Art von Kommentaren ließ sich Fares eben immer mal wieder hinreißen. Aber was soll ich sagen: Nach It Takes Two bin ich gerne bereit, das "wirklich gut" ohne Einschränkungen zu glauben. Denn das Spiel lieferte in meinen Augen von vorne bis hinten ab, ist für mich gar eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten.

Warum Kollege Dennis und ich It Takes Two so feiern, könnt ihr in unserem Koop-Test nachlesen:

Mit dem Koop-Knaller hat sich Hazelight bei mir jedenfalls einen Vertrauensvorschuss erarbeitet und ich bin wirklich gespannt, was sie dieses Mal aus dem Hut zaubern werden. Ein bisschen werden wir uns allerdings noch gedulden müssen, eine Vorstellung im Rahmen des Summer Game Fests halte ich aber nicht für ausgeschlossen.

Bis dahin solltet ihr It Takes Two unbedingt spielen, falls ihr es noch nicht getan habt. Es ist wirklich sehr gut!

Was glaubt ihr: Welches Spiel wird uns Hazelight im Laufe des Jahres präsentieren?