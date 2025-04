“Ich schaue gar kein Anime mehr, aber das muss ich sehen”: Der Steel Ball Run-Anime kommt (!) - und JoJo-Fans können es kaum glauben

Der erste Teaser zu Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run ist da. (Bildquelle: © Hirohiko Araki / Lucky Land Communications)

Im vergangenen Dezember tauchten erste Gerüchte auf, wonach Jojo's Bizarre Adventure Part 7 (genauer gesagt: "Steel Ball Run") passend zum "JOJODAY"-Livestream-Event angekündigt werden soll.

Am 12. April 2025 bestätigte sich der Leak – Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run befindet sich tatsächlich in Arbeit. Warner Bros. Japan garnierte die Ankündigung sogar mit einem ersten kleinen Teaser-Trailer:

0:30 Jojo's Bizarre Adventure. Steel Ball Run- Anime wurde angekündigt

Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run - was wir bisher wissen

Kurz gesagt: aktuell noch nicht viel. Außerhalb des Trailers, des Logos und einzelner Charakterzeichnungen auf der offiziellen Webseite sind handfeste Informationen noch Mangelware.

Ein Veröffentlichungstermin des Animes oder auf welcher Streaming-Plattform Steel Ball Run laufen wird, ist entsprechend unbekannt. Crunchyroll, Netflix und neuerdings auch ADN kristallisieren sich hier als Kandidaten heraus.

Denn die ersten fünf Teile von Jojo's Bizarre Adventure sind bereits auf Crunchyroll zu sehen; Netflix übernahm wiederum die Wiedergabe von Jojo's Part 6. ADN kündigte indes an, dass die ersten vier Anime-Teile ab Mai 2025 auf dem Streamingdienst zu sehen sein werden.

Das lange Warten auf Steel Ball Run

Worum geht's in Steel Ball Run? Die Adaptation behandelt den siebten Teil der Manga-Reihe von Hirohiko Araki, die zwischen 2004 und 2011 in "Weekly Shonen Jump" erschienen ist. Anstatt die Geschichte der vorherigen Teile direkt fortzuführen, fungiert SBR als eine Art Reboot, der bekannte Archetypen aus den früheren Arcs in neue Dynamiken und Settings versetzt.

Dennoch gilt Steel Ball Run als absoluter Fan-Liebling und die Hoffnung auf eine Anime-Umsetzung war groß. Ebenso groß war aber auch die Sorge, dass es vielleicht nie zu dieser Umsetzung kommen könnte. Teilweise wurde die Ankündigung von Steel Ball Run sogar mit dem langen Warten auf Silksong gleichgesetzt:

Dies dürfte auch an einer der Besonderheiten von Part 7 liegen, denn mit seinem US-amerikanischen Setting im Jahr 1890 bewegen sich die Charaktere primär mit Pferden fort, die als besonders schwierig zu animieren gelten. Entsprechend sind Jojo's-Fans schon jetzt gespannt darauf, wie dies dem Animationsstudio gelingen wird.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaptation zu Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run?