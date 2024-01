Dieser Action-Manga hat sich von den JoJo Stands und Dragon Ball-Fusionen inspirieren lassen

Xiaohu , Chaoyun und Jiuli sind bereit zum Kampf! (Bild: © SHUEISHA / Norihiko Kurazono)

Der Action-Manga Jiangshi X erschien im Januar 2023 und es wurde bereits offiziell angekündigt, dass die Reihe nach vier weiteren Kapiteln abgeschlossen sein wird. Jiangshi X übernimmt einige Techniken von seinen großen Vorreitern und kombiniert sie zu einer neuen Kampf-Technik um.

Was ist Jiangshi X?

Die Geschichte von Jiangshi X handelt von den drei jungen Männern Xiaohu, Chaoyun und Jiuli. Alle drei streben an Daoshi Mönche zu werden und haben schon von klein auf miteinander trainiert. Eine anstehende Dunkelheit scheint die Welt zu bedrohen und es liegt an Xiaohu und seine Freunde, die anstehende Gefahr zu besiegen.

Das steckt hinter der besonderen Kampftechnik: In Jiangshi X gibt es mächtige Geister, auch bekannt als Shen Ling. Schaffen es die Kämpfer diese speziellen und starken Geister zu besiegen, so können sie ihre Kampfenergie namens “Dan Li” steigern und im gegebenen Fall auch die Kräfte der Shen Ling nutzen. Dan Li ist eine Art Energie, die die Kämpfer verbrauchen, um von ihren Kampf-Techniken Gebrauch machen zu können. In den neuesten Kapiteln wurde ein ganz anderer Nutzen von Dan Li enthüllt.

Die Technik “Xian Huan: Manifest Spirit” erlaubt es dem Kämpfer, seinen Shen Ling in der lebenden Welt zu manifestieren und sie zu ihrem Vorteil zu kontrollieren, ähnlich wie bei den Stands in Jojo’s Bizarre Adventure.

Eine weitere Kampf-Technik namens “Dai Ling: Spirit Bond” ermöglicht es dem Nutzer, sich mit seinem Shen Ling zu verschmelzen. Dadurch steigert der Nutzer seine Kampfkraft enorm, aber ähnlich wie bei Dragon Ball hält auch diese Fusion nicht ewig an und hat seine zeitlichen Grenzen. Die genauen Einschränkungen in dieser mächtigen Form sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Wo könnt ihr den Manga lesen?

Jiangshi X von japanischen Autor Norihiko Kurazono ist ein laut eigener Aussage chinesischer Battle-Fantasy Manga und wird von Shueisha veröffentlicht. Aktuell umfasst die Mangareihe 30 Kapitel und wird mit insgesamt 34 in den zukünftigen Monaten abgeschlossen sein. Den Manga könnt ihr auf der offiziellen Internetseite von Shueisha auf Englisch lesen.

Wie ist eure Meinung zu diesem chinesischen Battle-Fantasy Manga und die starke Anlehnunng an Dragon Ball und JoJo’s Bizarre Adventure?