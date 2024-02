Joy-Cons im Angebot: Nintendo Switch Controller jetzt in allen Farben günstig kaufen!

Durch die MwSt-Aktion bei MediaMarkt könnt ihr gerade die Nintendo Switch Joy-Con Controller günstiger bekommen.

Bei MediaMarkt bekommt nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen die Mehrwertsteuer geschenkt auf fast das ganze Sortiment. Durch den Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent könnt ihr euch viele Gaming-Produkte günstig sichern, darunter die Joy-Con Controller für Nintendo Switch. Die normalerweise sehr preisstabilen Controller, deren UVP bei 79,99€ liegt, kosten dadurch statt 69,99€ nur noch 58,82€:

Das Angebot gilt für alle derzeit verfügbaren Farben der Controller. Ihr findet es auch bei Saturn, ansonsten gibt es die Joy-Cons laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst so günstig.

Durch die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch noch viele weitere Schnäppchen aus dem Gaming-Bereich sichern. Beispielsweise sind die PS5 Slim, die Nintendo Switch OLED und der Nintendo Switch Pro Controller unter den Angeboten. Der Mehrwertsteuerrabatt wird an der Kasse einberechnet. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier:

Neue Joy-Con Controller in Pastell-Rosa erscheinen bald!

Im März erscheinen die neuen rosa Joy-Con Controller zu Ehren von Prinzessin Peach.

Übrigens kommt am 22. März eine neue Joy-Con-Variante in Pastell-Rosa auf den Markt. Das ist schon deshalb etwas Besonderes, weil es bisher kaum einfarbige Joy-Con Sets gab, ausgenommen die Version in Grau sowie die Version in Rot, die aber nur in Verbindung mit der Nintendo Switch OLED Mario Edition erhältlich ist.

Leider ist die rosa Version bei MediaMarkt noch nicht bestellbar, obwohl sie im Shop bereits zu finden ists. Deswegen könnt ihr in diesem Fall leider nicht den Mehrwertsteuer-Rabatt nutzen. Ihr könnt die neuen Joy-Cons aber bei Amazon zumindest ein bisschen günstiger vorbestellen, nämlich für 74,99€ statt 79,99€ (UVP):

Die rosa Joy-Con Controller gibt es übrigens aus einem speziellen Anlass, nämlich dem Release von Princess Peach: Showtime!, dem ersten Switch-Spiel mit der Prinzessin in der Hauptrolle. Das Spiel, in dem sich das Gameplay je nach Peachs aktuellem Kostüm drastisch ändert, könnt ihr ebenfalls bereits vorbestellen:

