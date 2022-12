Judas von den BioShock-Machern wird offenbar sehr ähnlich wie BioShock

Judas: Das ist das neue Spiel von Ghost Story Games, Ken Levines neuem Studio. Den Namen kennt ihr wahrscheinlich von BioShock und wenn ihr die Reihe mochtet, dürfte Judas genau das richtige für euch sein. Der erste Trailer wurde heute Nacht bei den Game Awards gezeigt und erinnert stark an das offensichtliche Vorbild.

Judas: Erster Trailer zeigt Story, Gameplay und Spielwelt

Gute Neuigkeiten für BioShock-Fans: Judas von Ken Levine sieht im ersten Trailer so sehr nach BioShock aus, dass regelrecht Verwechslungsgefahr besteht. Judas kommt auch von dem BioShock-Macher Ken Levine, entsteht allerdings bei dessen neuem Studio. Parallel arbeitet aber auch Cloud Chamber an einem offiziellen neuen BioShock 4.

Seht euch den ersten Judas-Trailer an:

1:30 Judas ist das neue Spiel von Ken Levine und BioShock-Fans sollten es sich vormerken

Der ganze Style, Look und Vibe des Trailers erinnert massiv an die BioShock-Teile mit einem Hauch We Happy Few. Es gibt sogar haufenweise Propaganda und diverse Automaten-Wesen, mit denen wir es zu tun bekommen. Außerdem können wir wohl auch besondere Kräfte einsetzen und dann zum Beispiel Flammen aus unserer Hand entstehen lassen.

Worum geht's? Judas ist auf einem auseinander brechenden Raumschiff angesiedelt. Wir spielen die titelgebende Hauptfigur Judas (wenn der Name mal nicht nach einem waschechten Story-Twist à la BioShock klingt!?) und müssen versuchen, zu überleben.

Dabei sollen vor allem etwaige Allianzen mit unseren Feinden im Mittelpunkt stehen. Laut der offiziellen Judas-Webseite haben wir offenbar die Wahl, mit ihnen zusammen zu arbeiten und das dürfte weitreichende Konsequenzen haben. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die wir kaputt gemacht haben.

Wann und wo kommt's? Einen genauen Release-Termin hat Judas noch nicht bekommen. Wir wissen allerdings schon, dass es auf dem PC (Steam und Epic) sowie auf der Xbox Series SX und der PS5 erscheint. Eine Veröffentlichung für PS4 und Xbox One gibt es also wohl nicht.