The Game Awards 2022 - Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Wie jedes Jahr wurden auch diesmal wieder zu den Game Awards die besten Spiele des vergangenen Jahres in insgesamt 31 Kategorien ausgezeichnet. Die knapp zweieinhalbstündige Show hatte aber noch einiges mehr zu bieten. Moderiert von Geoff Keighley haben wir hier einen Ausblick auf kommende Spiele und jede Menghe Neuankündigungen bekommen. Alle Infos dazu findet ihr hier in der Übersicht.

Die Highlights der Game Awards 2022

Hades 2

2:12 Hades 2: Rogue-lite-Hit aus 2020 bekommt überraschend ein Sequel

Hades bekommt einen neuen Rogue-like-Nachfolger mit neuem Hauptcharakter. Diesmal ist unser Ziel, den Gott Chronos zu töten. Hades 2 erscheint wie schon sein Vorgänger zuerst im Early Access. Weitere Infos sollen 2023 folgen.

Judas

1:30 Judas ist das neue Spiel von Ken Levine und BioShock-Fans sollten es sich vormerken

Das neue Spiel der Bioshock-Macher wurde jetzt offiziell angekündigt und soll einen Fokus auf die Story haben. Das Gameplay sieht dabei Bioshock sehr ähnlich und kombiniert Shooter-Gameplay mit Magie-ähnlichen Fähigkeiten.

Star Wars Jedi: Survivor

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Die Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order hat einen neuen Trailer bekommen. Darin gab es neues Gameplay zu sehen, etwa wie wir jetzt auf Tieren reiten können oder mit anderen Charakteren gemeinsam kämpfen. Das Action-Spiel erscheint am 17. März 2023.

Forspoken-Demo

1:15 Forspoken enthüllt mit neuem Trailer eine Demo, die jetzt da ist

Das Action-Spiel, das konsolenexklusiv für PS5 erscheint, könnt ihr ab sofort bereits ausprobieren. Forspoken bekommt nämlich eine kostenlose Demo für PS5.

Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

Forspoken Kostenlose Demo zum nächsten großen PS5-RPG ist überraschend erschienen

Death Stranding 2

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Hideo Kojimas Death Stranding bekommt eine Fortsetzung. Diesmal schlüpfen wir allem Anschein nach auch in die Rolle von Léa Seydoux' Charakter Fragile. Auch Norman Reedus (Sam Bridges) und Troy Baker (Higgs) sind wieder mit dabei.

Diablo 4

2:59 Diablo 4 zeigt mit neuen Trailer endlich das Release-Termin

Diablo 4 hat einen neuen CGI-Trailer bekommen. Auch das Releasedatum wurde bekanntgegeben: der 6. Juni 2023. Außerdem wird das Spiel eine Open Access Beta bekommen.

Horizon Forbidden West-DLC

Horizon Forbidden West bekommt einen eigenen Story-DLC namens "Burning Shores", der in Los Angeles spielen wird. Viel war im Trailer noch nicht zu sehen, dafür gibt es aber bereits einen Release: der 19. April 2023.

Super Mario Bros.-Film

1:35 Super Mario Bros. Film zeigt im Game Awards-Trailer das Pilzkönigreich

Der Super Mario Bros.-Film hat einen neuen Trailer mit allerhand Referenzen für Fans bekommen. Der Film wird am 7. April 2023 im Kino erscheinen.

Crash Team Rumble

1:00 Crash Team Rumble: Crash Bandicoot lädt zum Multiplayer-Geraufe ein

Crash Bandicoot bekommt einen neuen Multiplayer-Titel namens Crash Team Rumble, in dem ihr in Teams gegeneinander antretet. Das Spiel wird 2023 für Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen.

The Lords of the Fallen

1:39 The Lords of the Fallen: Das Soulslike in Unreal Engine 5 enthüllt erstmals sein Gameplay

Die Fortsetzung/Reboot des Souls-likes Lord of the Fallen hat einen neuen Trailer bekommen und zeigt erstmals das Gameplay des Action-Titels in Unreal Engine 5 samt einem der Boss-Gegner. Das Spiel erscheint auf Konsole für PS5 und Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077-DLC: Phantom Liberty

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Der Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty hat einen neuen Trailer bekommen. Diesmal ist auch Idris Elba als Charakter dabei. Der DLC erscheint 2023. Alle Details zu Phantom Liberty und dem neuen Trailer gibt es hier:

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC-Trailer enthüllt Idris Elba als neuen Charakter

Armored Core 6

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

From Software hat ein neues Spiel enthüllt, über das bereits lange Zeit gemunkelt wurde: Armored Core 6: Fires of Rubicon. Nahcdem der letzte Teil der Mecha-Reihe vor über neun Jahren erschienen ist, bekommen wir jetzt einen neuen Shooter-Ableger, der 2023 erscheinen soll.

Final Fantasy 16

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer enthüllt endlich Release-Datum

Final Fantasy 16 hat einen neuen Trailer bekommen, der mehr vom Action-Gameplay, der Magie und den Kämpfen zwischen den Espern zeigt. Hier sieht man auch das erste mal Teammitglieder im Kampf und natürlich Chocobo-Reiten. Auch das Releasedatum wurde verraten: der 22. Juni 2023.

Alle weiteren Ankündigungen der Game Awards 2022

Dead Cells: DLC "Return to Castlevania" erscheint 2023

DLC "Return to Castlevania" erscheint 2023 Vampire Survivors: Das Spiel erscheint kostenlos für Mobile

Das Spiel erscheint kostenlos für Mobile Valiant Hearts -Nachfolger "Coming Home" erscheint für Mobile

-Nachfolger "Coming Home" erscheint für Mobile Returnal erscheint bald für PC

erscheint bald für PC Hellboy: Web of Wyrd wurde angekündigt

wurde angekündigt Horizon Call of the Mountain: Das PSVR 2-Spiel hat einen neuen Trailer bekommen

Das PSVR 2-Spiel hat einen neuen Trailer bekommen Post Trauma : Das Horrorspiel war im Trailer zu sehen

: Das Horrorspiel war im Trailer zu sehen Viewfinder : Das Puzzlespiel für PS5 hat einen Trailer bekommen

: Das Puzzlespiel für PS5 hat einen Trailer bekommen Atomic Heart hat einen neuen Trailer bekommen

hat einen neuen Trailer bekommen Scars Above erscheint am 28. Februar

erscheint am 28. Februar Relic Hunters Legend bekommt eine Closed Beta

bekommt eine Closed Beta Among Us : Neuer Spielmodus erscheint schon heute, am 9. Dezember

: Neuer Spielmodus erscheint schon heute, am 9. Dezember After Us erscheint im Frühling 2023

erscheint im Frühling 2023 Replaced : Das 2D-Pixelpiel in der Post-Apocalypse erscheint 2023

: Das 2D-Pixelpiel in der Post-Apocalypse erscheint 2023 Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023

erscheint am 2. Juni 2023 Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon : Die Vorgeschichte zu Bayonetta wurde für den 17. März 2023 angekündigt

: : Die Vorgeschichte zu Bayonetta wurde für den 17. März 2023 angekündigt Destiny 2 : Neues Addon Lightfall war im Trailer zu sehen

: Neues Addon Lightfall war im Trailer zu sehen Suicide Squad: Kill the Justice League hat einen neuen ingame-Trailer bekommen

hat einen neuen ingame-Trailer bekommen The Last of Us Part 1 kommt am 3. März 2023 für PC

kommt am 3. März 2023 für PC Earthblade : Das neue Spiel der Celeste-Macherin wurde für 2024 angekündigt

: Das neue Spiel der Celeste-Macherin wurde für 2024 angekündigt Dune Awakening hat einen neuen Trailer mit erstem Gameplay bekommen

hat einen neuen Trailer mit erstem Gameplay bekommen Immortals of Aveum : Das neue EA-Original-Spiel mit Shooter- und Magie-Mechaniken erscheint 2023

: Das neue EA-Original-Spiel mit Shooter- und Magie-Mechaniken erscheint 2023 Tekken 8 hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen

hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen Nightingale : Das Survival-Crafting-Spiel mit Koop-Elementen hat einen neuen Trailer bekommen

: Das Survival-Crafting-Spiel mit Koop-Elementen hat einen neuen Trailer bekommen Baldur's Gate 3 hat seinen Release auf August 2023 eingegrenzt

hat seinen Release auf August 2023 eingegrenzt Wayfinder wurde für PS4, PS5 und PC angekündigt

wurde für PS4, PS5 und PC angekündigt Fire Emblem Engage bekommt einen Expansion Pass am 20. Januar 2023

bekommt einen Expansion Pass am 20. Januar 2023 Sky Children of Light bekommt im Spiel ein Aurora-Konzert

bekommt im Spiel ein Aurora-Konzert Blue Protcol : Das ONline-Multiplayer-Action-RPG wurde für 2023 für Konsolen und PC angekündigt

: Das ONline-Multiplayer-Action-RPG wurde für 2023 für Konsolen und PC angekündigt Remnant 2 : Die Fortsetzung des Souls-like wurde im Trailer angekündigt

: Die Fortsetzung des Souls-like wurde im Trailer angekündigt Transformers Reactivate wurde mit einem Trailer angekündigt

wurde mit einem Trailer angekündigt Company of Heroes 3 kommt 2023 für Konsole

kommt 2023 für Konsole Behemoth : Das Action-Spiel für PSVR 2 wurde im Trailer angekündigt

: Das Action-Spiel für PSVR 2 wurde im Trailer angekündigt Banishers: Ghosts of New Eden : Das Action-RPG von Don'tNod wurde für ende 2023 angekündigt

: Das Action-RPG von Don'tNod wurde für ende 2023 angekündigt Warhammer 40K: Space Marine 2 hat einen Trailer mit Gameplay bekommen.

hat einen Trailer mit Gameplay bekommen. Meet Your Maker hat einen neuen Trailer bekommen. Das Spiel erscheint am 4. April 2023

hat einen neuen Trailer bekommen. Das Spiel erscheint am 4. April 2023 Crime Boss Rockay City: Das Spiel mit Chuck Norris erscheint am 28. März 2023

Die komplette Show könnt ihr euch außerdem auch hier noch einmal anschauen:

Die Gewinner der Game Awards 2022

Natürlich gab es nicht nur Spiele-Ankündigungen. Die Game Awards dienten auch dazu, die besten Spiele des Jahres 2022 auszuzeichnen, darunter den Titel als Game of the Year. Wer die Gewinner in diesem Jahr waren, lest ihr in unserer Übersicht zu den Siegern der Game Awards 2022.

Was war euer Highlight der diesjährigen Show?