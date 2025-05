Fast niemand hat's gemerkt: Judas, das neue Spiel vom BioShock-Erfinder wurde klammheimlich verschoben

Judas sah in den ersten Trailern stark nach BioShock aus und das ist kein Zufall, es stammt auch von Ken Levine.

Falls ihr euch auch gerade daran erinnert, dass es da ja eine Ankündigung zu Judas, dem neuen Spiel des BioShock-Vaters Ken Levine gab, dann seid ihr nicht alleine. Im nächsten Schritt fragt ihr euch dann wahrscheinlich, was eigentlich daraus geworden ist und genau darum geht es in diesem Artikel. Spoiler: Es sieht nicht gut aus.

Judas vom BioShock-Schöpfer Ken Levine sollte eigentlich schon längst draußen sein

Darum geht's: Ken Levine hat sich von BioShock abgewandt und ein neues Studio namens Ghost Story Games gegründet. Dort arbeitet man schon seit einigen Jahren an Judas, das im Jahr 2022 dann mit einem Trailer enthüllt wurde. Darin war auch schon jede Menge Gameplay zu sehen:

1:30 Judas ist das neue Spiel von Ken Levine und BioShock-Fans sollten es sich vormerken

2024 gab es dann nochmal einen frischen Trailer mit noch mehr Gameplay. Aber einen offiziellen Release-Termin haben die Menschen hinter dem Titel bisher noch nicht verraten.

Dafür gab es aber einen groben Release-Zeitrahmen vom Publisher Take Two. Laut dem CEO, der 2023 von IGN danach gefragt wurde, sollte Judas eines der Spiele sein, die bis zum Ende des Fiskaljahres 2025 erscheinen. Das wäre dann Ende März 2025 gewesen.

Bisher ist aber kein Judas erschienen. Auch auf der offiziellen Webseite des Projektes bleibt es nach wie vor verdächtig still. So bald kann eine Veröffentlichung also nicht anstehen und es muss intern wohl zu einer Verschiebung gekommen sein.

Wann kommt Judas denn jetzt? Das wissen wir leider auch nicht. In den offiziellen Take Two-Finanzberichten wird das Spiel zwar weiterhin aufgelistet, aber komplett ohne Release-Datum oder Zeitraum, sondern nur mit einem "tba" (to be announced=muss noch angekündigt werden).

Im Vergleich dazu hatte GTA 6 dort bereits seit einiger Zeit zumindest den Zeitraum Herbst 2025 vermerkt, obwohl der Mega-Blockbuster bekanntermaßen jetzt auf Mai 2026 verschoben wurde. Der Release von Judas scheint also noch deutlich unkonkreter und möglicherweise weiter weg zu sein.

Judas und Ghost Story Games blicken auf lange, beschwerliche Entwicklungszeit zurück

Daran könnte es liegen: Das ehemals Irrational Games genannte Studio Ghost Story Games hat unter Ken Levine bereits seit langer Zeit an einem neuen Spiel gewerkelt. Dieser Titel soll sich laut einem Bloomberg-Bericht von Jason Schreier aus dem Jahr 2022 allerdings in der Entwicklungshölle befunden haben – geplant war eigentlich wohl ein Release 2017.

Ken Levine hat selbst in einem Interview mit Gamesindustry Ende 2024 erklärt, es sei nicht leicht gewesen, sich von BioShock zu lösen. Die Entwicklung von Judas dauere unter anderem auch deshalb so lange, weil man versuche, es gut hinzubekommen, dass das Spiel sehr viel stärker auf die Entscheidungen der Spieler*innen reagiert.

Aber es gibt noch mehr Hoffnung: Das Entwicklerstudio Cloud Chamber arbeitet an einem ganz offiziellen vierten BioShock-Teil, der dann womöglich früher erscheinen könnte. Aber auch hier gibt es Probleme. Angeblich soll die Entwicklung 2022 bereits zum vierten Mal komplett neu gestartet worden sein.

Worauf wartet ihr sehnsüchtiger? Auf BioShock 4 oder auf Judas? Und was kommt wohl zuerst raus?