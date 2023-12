Jujutsu Kaisen-Cosplay zeigt genau die Szene aus Season 2, die uns noch immer das Blut in den Adern gefrieren lässt

Gojo Satoru trifft einen alten Freund wieder. (Bild: © Crunchyroll)

Jujutsu Kaisen ist einer der beliebtesten Anime des Jahres 2023 und sorgt fast mit jeder neuen Folge für große Aufmerksamkeit auf Social Media. Die zweite Staffel des Animes überraschte die Fans der aktuellen Arc – dem “Shibuya-Vorfall” – mit allerlei unerwarteten Ereignissen: Vom Tod von Fan-Lieblingen bis hin zu den beeindruckenden Animationen der epischen Kämpfe zwischen den Jujuzisten und den Flüchen.

In manche Szenen setzt die Serie sogar auf Horror-Elemente, wie der erste Kampf zwischen Yuji und dem Fluch Mahito oder der Auseinandersetzung zwischen den Flüchen Eso und Kechizu mit Nobara und Yuji. Zu diesen schaurigen Momenten gehört euch diese Szene in der zweiten Staffel, die in einem Cosplay perfekt festgehalten und von der Community gefeiert wird.

Perfektes JJK-Cosplay, das uns Gänsehaut gibt

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum Shibuya-Vorfall in der zweiten Staffel von Jujutsu Kaisen.

Instagram-Nutzer yayacoser_ wird von Fans der Serie gerade für sein Cosplay von Bösewicht Kenjaku, der den Körper von Suguru Geto übernommen hatte, gefeiert. Wir haben euch den Post vom Cosplay unten verlinkt:

30.000 Likes und etliche Kommentare zeigen deutlich, dass die Community von diesem Cosplay absolut begeistert ist. Yayacoser_ hat es geschafft, den unheimlichen Moment der Enthüllung des wahren Bösewichts festzuhalten.

Auf dem Bild ist Suguru Geto mit einem breiten Grinsen zu sehen und seine Silhouette wird mysteriös belichtet. Der Cosplayer hat es außerdem geschafft, Kenjaku, der als Gehirn mit einem Mund in der Kopfregion von Suguru Getos Körper sitzt, ziemlich detailliert und lebensecht darzustellen. Insgesamt eine hervorragende Arbeit und Hommage an die Szene, bei der uns beim Gedanken daran immer noch das Blut in den Adern gefriert.

Was ist Jujutsu Kaisen und wo könnt ihr es anschauen?

In Jujutsu Kaisen geht es um den Oberschüler Yuji Itadori, der durch das Verschlucken eines verfluchten Objektes namens “Ryomen Sukunas Finger” das Gefäß eines der mächtigsten Flüche wird. Die Geschichte verfolgt seine Kämpfe gegen Gegner, die alle Finger von Sukuna sammeln und durch ein Ritual den “König der Flüche” wieder ins Leben rufen wollen.

Die Anime-Serie zu Jujutsu Kaisen ist auf Crunchyroll verfügbar und hat aktuell zwei Staffeln, mit insgesamt 45 Folgen, wobei die zweite Staffel noch neue Folgen bekommt. Zusätzlich gibt es zur Serie auch einen Film: Jujutsu Kaisen 0, welcher die Vorgeschichte der Serie erzählt.

Wie ist eure Meinung zum schaurigen Cosplay und wie gefällt euch der Anime zum Manga? Welche Charaktere sind eure Favoriten?