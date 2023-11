Jujutsu Kaisen-Anime bricht mit dem Tod eines absoluten Fan-Lieblings die Herzen der Fans

Yuji erleidet einen mentalen Zusammenbruch. (Bild: © Crunchyroll/ Gege Akutami)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten sind Spoiler zur Episode 18 des Anime.

Die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen befindet sich aktuell inmitten der langersehnten Shibuya Incident Arc (auch bekannt als der Shibuya-Vorfall) und der Kampf zwischen Jujuzisten und Flüchen spitzt sich zu. Beim Kampf gegen Jogo und Hinami wird der stärkste Kämpfer unter den Jujuzisten Satoru Gojô ausgetrickst und versiegelt. Yuji und seine Freunde müssen sich nun den starken Gegnern alleine stellen, um ihn zu retten.

Dabei scheut Jujutsu Kaisen vor nichts zurück und tötet sogar Kento Nanami, einen der beliebtesten Charaktere der Serie, in einer emotionalen Szene. Nanami verliert sein Leben an Antagonist Mahito, der ihn durch seine Deformationskräfte umbringt. Doch bevor Nanami stirbt, richtet er seine letzten Worte an Yuji und übergibt ihm die Verantwortung mit dem Satz "Übernimm du den Rest.”

In diesem Twitter/X-Post könnt ihr die finalen Momente von Nanami sehen:

Die Community trauert über Nanamis Tod

Im Post lobte X-Nutzer cowtiekento Nanamis Anstrengungen und betonte, wie sehr Nanami durch seine Verletzungen gelitten haben muss, bevor er von Mahito getötet wurde.

"Der Fakt, dass sie zeigen, wie Nanami niedergeschlagen wird, aber immer noch weitermacht. Seine Schreie voller Qual und Entschlossenheit. Der Fakt, dass er so unglaubliches geleistet hat in seinem Zustand und dann diesen qualvollen Soundtrack zu hören, hat mich gebrochen." Von @cowtiekento

Selbst die Malaysische Airline machte einen Post über Kuantan auf X als Hommage an Kento Nanamis Wunsch nach Kuantan zu gehen.

Weitere Fans melden sich unter dem Post von cowtiekento zu Wort und äußern ihre Trauer über den Tod des beliebten Charakters. Hier sind einige Kommentare zum Tweet:

“Götter! Das hat mir das verdammte Herz gebrochen, hat es in Stücke zerschmettert, ich bin vollkommen am Boden zerstört” Von @HRY_NYR

“Mich zerreißt es immer noch. Er ist so verletzt, aber hat trotzdem weitergemacht. Er hat sich gut geschlagen. Das hast du so gut gemacht, Nanami Kento.” Von @skyhae06

Hier könnt ihr Jujutsu Kaisen anschauen

Beide Staffeln von Jujutsu Kaisen sind auf Crunchyroll erhältlich. Die erste Staffel umfasst 24 Folgen mit kompletter deutscher Vertonung. Die zweite Staffel wird im Moment wöchentlich veröffentlicht und in regelmäßigen Abständen auf Deutsch nachsynchronisiert.

Wie habt ihr euch bei Nanami's Tod gefühlt und wer ist euer Liebling in der Serie?