Pokémon TCG Pocket-Codes für Gratis-Items - So funktioniert die Geschenk-Funktion

Aufgepasst! Es gibt für das Sammelkartenspiel zwar Codes, allerdings bringen die uns (bislang) wenig.

Falls ihr Pokémon Trading Card Game Pocket nicht einfach nur spielt, sondern auch aktiv in der Community unterwegs seid, sind euch vielleicht schon Codes untergekommen. Allerdings finden wir in der App bislang keine Möglichkeit, diese einzulösen. Was hat es also damit auf sich?

Für Pokémon TCG Pocket gibt es Geschenke-Codes - aber freut euch nicht zu früh

Wie in vielen anderen Service-Games gibt es in Pokémon Trading Card Game Pocket auch eine Code-Mechanik. Allerdings ist die etwas versteckt. In der App selbst gibt es keinen Menüpunkt, bei dem Codes eingegeben bzw. eingelöst werden können. Dafür gibt es aber eine Webseite:

Wichtig: Die Seite wird zwar auch offiziell auf Deutsch unterstützt, die Code-Funktion im deutschsprachigen Raum bislang allerdings nicht. Hierzulande werden keine offiziellen Codes verteilt, die wir einlösen können.

In anderen Ländern wie der USA sieht die Sache dagegen schon anders aus. Auf Reddit finden wir etwa Codes aus Happy Meals, die im Zuge der McDonalds-Aktion verteilt wurden.

Auch McDonalds Deutschland verteilt Pokémon-Karten in den Happy Meals, allerdings ohne Codes:

So gesehen gibt es also Codes für Pokémon TCG Pocket, derzeit haben wir hierzulande aber nichts davon. Eventuell ändert sich das allerdings noch mit der Zeit.

Kann ich nicht einfach Codes aus anderen Ländern einlösen? Wir gehen davon aus, dass dies möglich ist. Allerdings scheinen die Codes nur einmal einlösbar zu sein, wodurch schon viel Glück dazugehört, einen zu erwischen, der noch nicht beansprucht wurde. Wir hatten damit bislang zumindest keinen Erfolg.

Was bekomme ich für die Codes? Wer Codes einlöst, erhält Gratis-Items wie Pack-Sanduhren. Auch extra Boosterpacks oder einzelne Karten sind denkbar.

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Kann ich Codes aus physischen Boosterpacks in TCG Pocket einlösen?

Nein! Neben digitalen Codes gibt es noch die Code-Karten, die wir in den physischen Boosterpacks des originalen Sammelkartenspiels finden. Diese können wir im Spiel Pokémon Sammelkartenspiel Live einsetzen, um dort Packs zu erhalten. In Pokémon Trading Card Game Pocket funktionieren diese allerdings nicht.

Sollte sich die Lage hierzulande irgendwann ändern und offizielle Codes für PTCGP verteilt werden, erfahrt ihr es auf GamePro.de. Bis auf Weiteres bekommen wir aber wohl nur Gratis-Items von den Entwickler*innen direkt über die Benachrichtigungen geschenkt.

Habt ihr schon etwas von den Codes mitbekommen und womöglich einen Code erfolgreich einlösen können? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare.