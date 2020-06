Nintendo verschenkt überraschend Switch-Spiel - Das steckt dahinter

Während der Corona-Krise verschenken Publisher regelmäßig Spiele, um uns die Zeit zu Hause zumindest ein wenig zu vereinfachen. Im eShop finden wir jetzt wieder ein neues Gratis-Game, das uns zu sportlichen Höchstleistungen in den eigenen Vier-Wänden animiert.

Dieses Spiel könnt ihr gratis für Switch downloaden:

Kostenlos erhältlich bis: Ende September 2020.

Wo lade ich das Spiel? Im Nintendo eShop. Ruft die Seite entweder über den Browser auf oder direkt über die App auf eurer Nintendo Switch.

So spielt sich Jump Rope Challenge

Genre: Sport-Spiel/Fitness-Spiel

Sport-Spiel/Fitness-Spiel Modi: Singleplayer + Multiplayer (lokal, 2 Spieler)

So geht's! Jump Rope Challenge animiert uns zum Seilspringen, und das funktioniert ganz einfach: Wir stellen die Switch mit dem Kickstand auf, nehmen beide Joy-Con-Controller in die Hand und bewegen beim Springen die Arme eben so, als würden wir Seilspringen.

Das süße, etwas grimmig dreinschauende Häschen auf dem Bildschirm spiegelt unsere Bewegungen wieder, sodass sie gewählt werden - 100 Sprünge am Tag gilt es zu schaffen. Unsere erreichte Punktzahl wird natürlich stets gespeichert, sodass wir uns (im besten Fall) jedes Mal ein wenig steigern und unseren Highscore knacken .

Singleplayer und Multiplayer: Jump Rope Challenge ist dabei nicht nur alleine spielbar, sondern auch zu zweit. Wer sich mit einem Partner messen will, gibt einfach einen Joy-Con ab und ihr springt gemeinsam um die Wette und feuert euch gegenseitig an.

Die Screenshots in der unteren Galerie zeigen, wie das Ganze auf dem Bildschirm aussieht:

Jump Rope Challenge - Screenshots ansehen

Welche Fitness-Spiele für Switch gibt es noch? In unserer separaten Liste führen wir die besten aktuellen Fitness-Games für Nintendo Switch für euch auf, von Ring Fit Adventure bis Fitness Boxing.

Sagt uns unsere Meinung zu Jump Rope Challenge: Habt ihr euch das Spiel geladen, und wenn ja, wie gefällt es euch? Oder könnt ihr Fitness-Spielen per se nichts abgewinnen?