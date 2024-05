Katze steigt in Amazon-Paket und wird versehentlich verschickt - taucht 6 Tage später am anderen Ende des Landes auf

Diese kleine Fellnase ist sechs Tage in einem Paket durchs Land gereist. (Bild: CNN / Carrie Clark)

In den USA hat sich kürzlich ein kleines Wunder ereignet, das eine Katze eine tagelange Reise in einem Amazon-Paket überleben ließ. In dieser Zeit überquerte die Vierbeinerin über 800 Kilometer ohne Essen und Trinken.

Die Katze ist in einem Amazon-Paket durch die USA gereist

Beginnen wir jedoch am Anfang: Am 10. April haben die Besitzer*innen Carrie und Matt Clark ein Amazon-Paket für den Rückversand verpackt. Die Katze mit dem Namen Galena hat sich unbemerkt ins Paket geschlichen, ohne dass das Ehepaar etwas davon mitbekommen hat.

Galena hat sich bis zu diesem Zeitpunkt öfters in Boxen versteckt und konnte darin einige ruhige Stunden verbringen. Leider wurde ihr das in diesem Fall zum Verhängnis, da die beiden das Paket mit der Katze drin zugeklebt und per Post versendet haben. Die Katze ist dadurch innerhalb von sechs Tagen von Utah nach Kalifornien gereist.

Vom Amazon-Lager zum Happy End

Im Lager ist einem oder einer Mitarbeitenden das Fellknäuel im Paket aufgefallen, woraufhin er oder sie die Kollegin Brandy Hunter kontaktiert hat, die bekannt für ihre Liebe zu Katzen ist. Sie hat Galena direkt bei sich aufgenommen und ist mit ihr am nächsten Tag zum Tierarzt gegangen.

Beim Tierarzt gab es direkt gute Nachrichten: Abgesehen von einer leichten Dehydrierung ging es Galena gut. Außerdem ist sie gechipt, weswegen sich die Besitzer*innen feststellen ließen. Einen Telefonanruf später befand sich das Ehepaar Clark im Flugzeug, um das verlorene Familienmitglied abzuholen.

Die Wiedervereinigung zwischen Frauchen und Katze. (Bild: CNN / Carrie Clark)

Das Wiedersehen beim Tierarzt zwei Tage nach dem Fund im Warenhaus ist tränenreich verlaufen. Die müde und gestresste Galena ließ sich jedoch endlich von ihrer Besitzerin füttern, nachdem sie das Futter von anderen Personen seit ihrem Fund im Warenhaus verweigert hatte.

Danach machte sich die Familie schon zur Heimreise auf, in der die Besitzerin Carrie Clark ihrer Galena beim Schlafen zusehen konnte. Wahrscheinlich wird Galena sich in Zukunft immer noch fröhlich in Kisten begeben, doch wir vermuten, dass das Ehepaar Clark ihre Pakete von nun an genau überprüfen wird.

Habt ihr mit euren Haustieren ebenfalls schon einmal einen solchen Schreckmoment erlebt?