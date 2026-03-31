One Piece: Heroines – Releasetermin, Episodenzahl, Story und Streamingdienst

Im Spin-Off hat Nami einen ganz anderen Look. (© Eiichiro Oda, Jun Esaka, Sayaka Suwa / Shueisha, Fuji TV)

One Piece gehört zu den legendärsten Animes und Mangas aller Zeiten. Mit dem Release der Live-Action-Staffel hat die beliebte Manga-Reihe nur noch mehr Fans für sich gewonnen und abseits des bereits angekündigten Anime-Remakes “The One Piece”, gibt es schon bald einen weiteren Serien-Spin-Off: One Piece: Heroines.

Ob und wann der Anime-Ableger auch hierzulande erscheint und bei welchem Streaminganbieter er zu sehen sein wird, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Release und Streamingdienst – Wann und wo erscheint der Spin-Off?

Release: 05. Juli 2026

05. Juli 2026 Streamingdienst: Noch nicht bekannt

One Piece: Heroines soll am 05. April 2026 in Japan erscheinen. Es gibt noch keine Informationen zum weltweiten Release der Anime-Serie. Daher ist noch nicht bekannt, ob und bei welchem Streamingdienst der Ableger verfügbar sein wird.

0:37 Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

Autoplay

Episodenzahl – So viele Folgen könnt ihr vom Spin-Off erwarten

One Piece: Heroines basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jun Esaka und Illustratorin Sayaka Suwa – kommt also nicht direkt von Eiichiro Oda, auch wenn er das Werk abgesegnet hat. Ob die Ereignisse zur offiziellen Haupthandlung gehören, ist bislang unklar.

Der Roman umfasst insgesamt acht Kapitel, von denen jedes eine weibliche Figur aus der Welt von One Piece in den Fokus stellt. Dementsprechend liegt es nahe, dass auch die Anime-Adaption mindestens acht Episoden umfassen wird – jeweils mit einer anderen Heldin aus One Piece im Mittelpunkt.

Sollte sich der Anime streng nach den Roman richten, so wäre die Episoden-Aufteilung folgendermaßen:

Episode 1: Nami

Episode 2: Nico Robin

Episode 3: Nefertari D. Vivi

Episode 4: Perona

Episode 5: Boa Hancock

Episode 6: Tashigi

Episode 7: Vinsmoke Reiju

Episode 8: Uta

Wie sieht es mit der deutschen Synchro aus?

Bisher gibt es keine Informationen zu einer deutschen Vertonung von One Piece: Heroines. Fans müssen daher damit rechnen, dass der Ableger zunächst nur mit japanischer Originalvertonung und deutschen Untertiteln erscheint – sofern er überhaupt außerhalb Japans verfügbar sein wird.

Worum es in One Piece: Heroines geht

One Piece: Heroines widmet sich den acht weiblichen Figuren aus One Piece: Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Vinsmoke Reiju und Uta. Jede von ihnen erhält ein eigenes Kapitel – in diesem Fall eher acht Episoden –, das ihren Alltag aus einer neuen Perspektive zeigt.

Statt epischen Kämpfen oder großen Abenteuern steht hier das tägliche Leben im Fokus – etwa Namis Suche nach neuen Schuhen, die sie zu einem arroganten Modedesigner führt, der seine Angestellten von obenherab behandelt.

Freut ihr euch darauf, die One Piece-Heldinnen ausnahmsweise außerhalb der Kämpfe und der Action zu sehen?