Vor 24 Jahren erschien ein Spiele-Leckerbissen, den ihr vermutlich von einer Heft-CD kennt - habt ihr ihn gespielt?

Unsere eigene Pizzeria führen? Wahrscheinlich wisst ihr schon längst, um welches Spiel es geht.

Vor 24 Jahren war das Gaming-Hobby noch ein ganz anderes. Steam und Co. überfluteten uns nicht täglich mit unzähligen neuen Spielen und die meisten Informationen gab es nicht im Internet, sondern in Zeitschriften.

Das Coole jedoch war, dass den Magazinen häufig CDs oder später DVDs beilagen, auf denen auch 'kostenlose' Spiele enthalten waren. So sind auch die meisten von uns auf dieses schmackhafte Game gestoßen.

Eine eigene Pizzeria für nur 2,70 Euro

Für alle, die nicht schon längst wissen, um welches Spiel es geht, fassen wir die wichtigsten Informationen zum Klassiker zusammen. Das Spiel erschien bei uns in Europa ursprünglich im Februar 2001 und wurde von Software 2000 entwickelt, sowie vom damals noch wesentlich kleineren Publisher Activision verlegt.

Im Oktober des selben Jahres erschien es dann noch in Nordamerika, allerdings unter einem anderen Namen – dort hieß das Spiel Fast Food Tycoon 2. In der Simulation ging es aber nicht um viele verschiedene Arten von Fast Food, sondern um die heißgeliebte Pizza.

Wir übernahmen also die Verantwortung über eine Pizzeria und haben dort natürlich nicht nur den Aufbau samt Einrichtung geplant und passendes Personal eingestellt, sondern auch die Speisekarte gestaltet. Dazu konnten wir auf bekannte Pizza-Rezepte zurückgreifen, oder aber eigene Kreationen erstellen.

Der passende Bildschirm, in dem wir die Zutaten frei auf dem teigigen Rund verteilen konnten, ist den meisten von uns wohl am deutlichsten in Erinnerung geblieben. Interne GamePro-Legenden besagen sogar, dass einige seinerzeit sogar so gut wie nichts anderes gemacht haben, als neue Pizzen zu erstellen.

Was uns angeht, kamen wir erst einige Zeit nach dem Release mit dem Spiel in Berührung, denn in der Ausgabe 01/2003 der Computer Bild Spiele gab es den Tycoon als Vollversion. Tatsächlich handelte es sich bei dem Titel auch schon um den zweiten Ableger einer Reihe. 2018 erschien sogar ein dritter Teil, der aber nicht besonders gut ankam und aktuell auf Steam lediglich auf eine ausgeglichene Bewertung kommt.

Bevor wir verraten, um welches Spiel es geht – hier könnt ihr nach der Auflösung weiter raten:

Na klar, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon beim Teaser-Bild erraten, dass wir hier über Pizza Connection 2 sprechen. Uns hat das Spiel zu seiner Zeit unglaublich begeistert und auch heute denken wir mit nostalgisch-schönen Gefühlen an den Tycoon-Titel zurück.

Habt ihr den Titel direkt erraten und noch wichtiger – habt ihr ihn auch gespielt? Was hat euch am besten daran gefallen? Verratet es uns in den Kommentaren!