Stardew Valley setzt auf entspanntes Farming – und ein ultraschwieriges Minigame, das beinahe niemand schafft.

Die meisten Fans dürften Stardew Valley zur Entspannung spielen. Ein bisschen Farming, ein bisschen Angeln, eventuell sogar eine Liebschaft eingehen. Dementsprechend machen viele einen riesigen Bogen um das Minispiel Junimo Kart, dass ihr im Saloon spielen könnt. Nicht so diese Achtjährige: Ihr ist gelungen, was die allermeisten Stardew Valley-Spieler*innen niemals schaffen. Kein Wunder, dass ihr im Netz jetzt ordentlich zugejubelt wird.

8-jähriger Stardew Valley-Fan schafft Minigame, das die meisten Fans ignorieren

Darum geht's: Im Sternentau-Saloon stehen Spiel-Automaten, an denen ihr zwei Minigames zocken könnt. Eines davon heißt Junimo Kart und ist besonders schwierig. Glaubt mir, ich habe es in meinen rund 300 Stunden Stardew Valley mehrfach versucht und bin immer wieder gescheitert. Das Ganze läuft in etwa so ab wie die Loren-Level in den Donkey Kong-Country-Spielen.

Vater ist stolz: Auf Reddit präsentiert ein Stardew Valley-Fan nun die Errungenschaft seines 8-jährigen Kindes. Der Tochter ist es mit wahnwitzigen Reflexen und enorm gutem Timing gelungen, die wirklich große Herausforderung zu meistern, die Junimo Kart darstellt. Hier seht ihr den Beweis:

Triumph sorgt für Begeisterung: Unter dem Beitrag häufen sich die beeindruckten Kommentare anderer Stardew Valley-Fans. Wir konnten bisher keinen anderen Beitrag finden, in dem überhaupt irgendwer berichtet hätte, Junimo Kart erfolgreich beendet zu haben. Ganz im Gegenteil:

"Ich habe versucht, Junimo Kart zu schaffen ... fast so lange wie dein Kind am Leben ist. Glückwunsch, lol!"

Schwieriger als Elden Ring & Co.: Redditor Still_Ad8911 erklärt, dieses Kind müsse unglaubliche Geduld und ebensolches Timing haben.

"Ich habe sowohl God of War 2018 als auch Ragnarök geschafft, Horizon Zero Dawn und Forbidden West, Remnant 1 und 2 und arbeite jetzt an Elden Ring. Junimo Kart ist der ultimative Meister darin, Geduld und Reaktionszeit zu testen. Es gewinnt, ich habe es akzeptiert."

Fans wollen sie anheuern: Das Kind könnte offenbar eine ganze Menge an Geld verdienen mit diesem Talent im Junimo Kart-Spielen. Zumindest gibt es gleich zwei Personen, die mehr oder weniger ernst gemeint danach fragen, ob die Möglichkeit besteht, das Kind dafür anzuheuern, dass es in Stardew Valley die Junimo Kart-Levels meistert (obwohl es dafür eigentlich nicht einmal eine Belohnung gibt).

Was sagt ihr dazu, dass es einer 8-jährigen gelungen ist, das zu schaffen? Wie gut seid ihr in Junimo Kart?