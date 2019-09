Kingdom Hearts 3 - ReMind-DLC: Nächste Woche gibt's endlich Neuigkeiten

Kingdom Hearts 3 wird im Winter mit dem DLC Re:Mind erweitert. Auf der E3 2019 gab es bereits einen ersten Trailer zu sehen. Square Enix hat kürzlich auf Twitter angekündigt, dass es in der nächsten Woche endlich mehr Infos zum Story-Addon geben soll.

Genauer gesagt wird es am 9. September soweit sein. Je nachdem wie genau die gestrige Ansage "Nächste Woche um diese Zeit" gemeint ist, dürften wir gegen 17 Uhr Neuigkeiten erwarten. Genauer, sehen wir dann einen weiteren Trailer, der uns die neuen Inhalte des DLCs zeigt.

