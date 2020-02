Wenn es nach Nintendo gegangen wäre, hätte Kingdom Hearts 3 sich nicht nur mit der Welt von Square Enix, sondern auch der von Nintendo überschnitten. Denn Hauptfigur Sora war einer ihrer Wünsche für einen Gastauftritt in Super Smash Bros. Ultimate. Leider soll Disney dem ganzen am Ende einen Riegel vorgeschoben haben.

Die Moderatoren des Kinda Funny Games-Podcasts, die unter anderem aus ehemaligen IGN-Redakteuren und Mitgliedern von Rooster Teeth bestehen, haben in einer Sendung ihre Spielprophezeiungen für 2020 festgelegt. Dabei verrieten sie auch das ein oder andere Krümelchen Information aus der Branche, das bis jetzt vielleicht noch nicht so bekannt war (via press-start).

Zum Beispiel, dass Super Smash Bros. Ultimate Nintendos Wünschen nach Sora als Kämpfer bekommen hätte. Nach Cloud wäre er damit der zweite Square Enix-Charakter, der sowohl in Kingdom Hearts als auch in Smash unterwegs gewesen wäre. Doch laut Aussage der Moderatoren scheiterte der Plan an Disney, die dem Gastauftritt nicht zustimmten.

Der Grund für die Absage wurde im Podcast nicht weiter erläutert, vielleicht gibt es einfach ein Problem mit den Urheberrechten oder die Umsetzung Soras entsprach nicht der Idee, die Disney von der Figur hatte.

Wie viel steckt dahinter? Da es sich bei den Moderatoren Tim Gettys, Greg Miler, Imran Khan und Blessing Adeoye Jr. allesamt um in der Branche etablierte Persönlichkeiten handelt, gehen wir nicht davon aus, dass einer von ihnen lügt. Die Anekdote ist also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wahr.

Warum glaubt ihr wollte Disney Sora nicht in Smash?