Kingdom Hearts bekommt angeblich eigene Serie auf Disney+

Das Kingdom Hearts-Franchise umfasst mit seinen zahlreichen Spielen, Romanen und Manga eine komplexe Welt. Die Geschichten rund um Sora und seinen Freunden, die vor allem aus bekannten Disney-Ablegern stammen, könnte bald durch eine TV-Serie auf Disney+ ergänzt werden. Zumindest, wenn Jeremy Conrad und Skyler Shuler auf Twitter Recht behalten.

Aus dem ersten Kingdom Hearts, einem Crossover zwischen Disney und Square Enix (damals noch Squaresoft), entwickelte sich eine recht komplexe JRPG-Reihe, die durch eine TV-Serie weiter ausgebaut werden könnte. Geht es nach dem Influencer Jeremy Conrad, ist diese bereits in Entwicklung. Auf Twitter deutete er dies durch ein Kingdom Hearts-Gif und einem "Ja, es ist wahr" an.

Während dieser Tweet noch sehr spekulativ aussieht, bestärkt TheDisInsider-Chefredakteur Skyler Shuler diese Aussage aber mit einigen Infos zur Serie. Laut seiner Antwort auf Conrads Tweet, wisse er bereits einiges zur Kingdom Hearts-Serie.

Folgende Infos sind angeblich bereits bekannt: Bei dem TV-Ableger zu Kingdom Hearts soll es sich um keinen Film, sondern eine TV-Serie handeln, die auf Disney+ laufen soll. Und diese soll animiert sein, also ohne eine Live-Action-Besetzung auskommen. Außerdem erwarte er, dass die Disney-Sprecher der Spiele auch wieder ihre Rollen in der TV-Serie sprechen werden. Skyler Shuler nennt hier namentlich Jim Cummings, Bill Farmer und Tony Anselmo.

Been tagged in Jeremys post (which is true), so here’s what I know:



-Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie.



-It’s animated (CG)



-Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo)



All I know. https://t.co/UTFGqXtSP6