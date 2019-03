Kingdom Hearts - Teil 4 oder Spin-Off? So könnte es weitergehen

Kingdom Hearts 3 erschien Anfang 2019 und stieß bei Fans und Kritikern auf großen Zuspruch. Auch wir haben es in unserem Test als vielleicht besten Teil der Reihe beschrieben. Jetzt hat sich Tetsuya Nomura, der Director des Spiels, zu möglichen Fortsetzungen geäußert. Anscheinend soll das nächste Kingdom Hearts-Spiel nicht Teil 4 werden.

In einem Interview, das in dem auf japanisch erschienenen Kingdom Hearts 3 Ultimania Guide Book veröffentlicht wurde, erklärte er das genauer. Das Statement wurde vom Kingdom Hearts-Podcast Kingdom Hearts Union entdeckt, übersetzt und auf Twitter veröffentlicht.

“As for the next Kingdom Hearts, there will be at least one KH title that will release before a ‘KH4’” #kh3ultimania