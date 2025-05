Kinohits für 0,99€ im Angebot: Aktuelle Filme von Venom bis Terrifier 3 jetzt günstig bei Amazon schauen!

Kinofilme aus 2024 und 2025 für nur 99 Cent: Filmfans kommen bei Amazon Prime Video an diesem Wochenende wieder auf ihre Kosten.

Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr bei Prime Video an diesem Wochenende wieder Filme für nur 0,99€ ausleihen. Diesmal ist die Auswahl mit 71 Titeln nur mittelgroß, dafür sind aber besonders viele aktuelle Filme aus den Jahren 2024 und 2025 dabei, darunter auch Kino-Blockbuster wie der dritte und letzte Venom-Film. Die Übersicht über die Aktion findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt:

Aktuelle Filme für 99 Cent: 10 Highlights der Amazon-Aktion

Das große Highlight der Amazon-Aktion ist diesmal fraglos Venom: The Last Dance, der Abschluss der Venom-Trilogie, die ein Teil von Sonys Spider-Man-Universum ist. Obwohl die Kritiken auch diesmal wieder mäßig waren, war der Superhelden-Film an den Kinokassen ein Erfolg. Fans von Christoph Waltz sollten sich zudem Old Guy ansehen, in dem dieser einen alternden Auftragskiller spielt.

Venom: The Last Dance ist einer der größten aktuellen Blockbuster der Amazon-Aktion.

Des Weiteren findet sich wieder eine Menge Nachschub für Horrorfans in der Auswahl, vom klassischen Slasher (Terrifier 3) über übernatürliche Schrecken (Bagman) bis hin zum Albtraum aller Arachnophobiker (Spiders). Besonders interessant für Videospielfans ist zudem die Dokumentation über den Resident-Evil-Film des legendären Horror-Regisseurs George A. Romero, der Ende der 90er geplant war, aber nie das Licht der Welt erblickt hat.

Hier haben wir euch eine Auswahl mit zehn Highlights zusammengestellt, wobei wir uns vor allem auf die aktuelleren Filme konzentriert haben:

Wie immer bei Amazon Prime Video habt ihr nach dem Ausleihen 30 Tage Zeit, um euch den Film anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.